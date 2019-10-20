مال وأعمال

اوضح تقرير الشال ان هناك 5 شركات الأكثر سيولة استحوذت على 57.73% من مجمل سيولة البورصة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية سبتمبر.

واستحوذت 11 شركة تليها في مستوى السيولة على 25.71% من مجمل سيولة البورصة، ذلك يعني أن 16 شركة مدرجة استحوذت على 83.44% من مجمل سيولة السوق تاركة نحو 16.56% من السيولة لـ 159 شركة مدرجة أخرى.

واستحوذ «بيت التمويل الكويتي»، وهو أعلى الشركات سيولة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، على 16.2% من مجمل سيولة البورصة، وشاركه «بنك الكويت الوطني» بنحو 13.94% من السيولة، ليستحوذ الاثنان على نحو 30.13% من كل السيولة، تلاهما كلاً من «الأهلي المتحد -البحرين-» بنحو 10.79% من السيولة، و«بنك الخليج» بنحو 10.11% من مجمل السيولة.

ولكن، ضمنها أيضاً عدد كبير آخر لا مبرر لادراجها مع استمرار شحة سيولتها، وحتى لا تؤثر على الثقة في بقية الشركات، ومعها الثقة في تداولات البورصة، لابد من تشجيعها على الغاء ادراجها. وباستعراض سيولة البورصة المحلية الجيدة مقارنة ببورصات الاقليم، تم انحراف تلك السيولة الجيدة على مستوى البورصة وبالتبعية على مستوى قطاعاتها ومستوى شركاتها، نعتقد أن حان الوقت لتشخيص شامل وصياغة سياسات تحفظ الثقة في البورصة المحلية.

