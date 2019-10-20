فازت المهندسة دلال العسعوسي من دائرة ضمان الجودة بمصفاة ميناء الأحمدي، التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، بجائزة الصيانة والاعتمادية العالمية للعام 2019 عن فئة القيادي الصاعد، والتي تمنحها جمعية محترفي الصيانة والاعتمادية بالولايات المتحدة الأميركية.

وجرى تكريم العسعوسي على هامش المؤتمر السنوي السابع والعشرين للصيانة والاعتمادية الذي نظمته الجمعية في ولاية كنتاكي الأميركية، بعد اختيارها ضمن أفضل ثلاثة محترفين في مجال الصيانة والاعتمادية حول العالم، حيث تمنح الجائزة لأكثر المحترفين انجازاً وتميزاً من بين قرابة 6000 مشترك حول العالم.

ونجحت العسعوسي في استيفاء معايير عدة تضعها الجمعية، من بينها الحصول على شهادة محترف صيانة واعتمادية سارية المفعول، والتمتع بعضوية قائمة، وتقديم شرح موجز للتأثير الايجابي الذي حققته انجازاتهم المهنية لأصحاب العمل، وتقلد مناصب قيادية في الحياة العملية والمهنية.

وتعد جمعية محترفي الصيانة والاعتمادية، أكبر وأعرق منظمة عالمية للمتخصصين بمهنة الصيانة والاعتمادية، وهي تقدم جائزتها سنويا للممارسين الذين يقومون بأعمال متميزة، ويظهرون القيادة والالتزام بتفوق داخل مهنة الصيانة والاعتمادية وادارة الأصول وتعزيزها.

وسبق للمهندسة دلال العسعوسي تحقيق عدد من النجاحات والانجازات والمساهمات اللافتة، اذ كانت أول كويتية تحصل على شهادة الاحتراف في الصيانة والاعتمادية، وأول خليجية تحصد عدة شهادات مهنية متخصصة في ادارة الأصول، كشهادة ممارس معتمد في ادارة الأصول من مجلس ادارة الأصول في استراليا، ومدقق مقيم معتمد في ادارة الأصول حسب متطلبات معيار ايزو 55001 لنظام ادارة الأصول من الولايات المتحدة الأميركية، وشهادة تخصصية من معهد ادارة الأصول في المملكة المتحدة.

كما سبق لها الفوز بجائزة التميز الذهبية للعام 2018 اثر حصولها على المركز الأول عن فئة قياديي المستقبل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والمقدمة من الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية.

