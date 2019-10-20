مال وأعمال

أعلنت طيران الجزيرة، أنها تسلّمت ثاني طائرة لها من طراز ايرباص A320neo والتي وصلت الى مطار الكويت الدولي مساء أول من أمس الجمعة. وتتميز هذه الطائرة الجديدة التي تستهلك وقوداً أقل وتم تزويدها بمحركٍ حديث بمقصورة مجهزة بثلاث درجات تشمل درجة الأعمال والدرجة السياحية المميزة الحصرية لرحلات لندن والدرجة السياحية.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «يسرنا أن نرحّب بهذه الطائرة الجديدة الى أسطولنا دعماً لخطط الشركة بمواصلة التوسّع في شبكة الوجهات التي تخدمها والتي تبعد عن الكويت بما يقارب 5 إلى 6 ساعات، اذ تمكننا طائرات A320neo من تعزيز أداء هذه الطائرة ذات الممر الواحد وتخفيض التكاليف. وستقلع هذه الطائرة الجديدة في أولى رحلاتها التجارية الى العاصمة البريطانية لندن ابتداءً من 27 أكتوبر القادم». تم تزويد طائرة A320neo بمحرك CFM LEAP-1 في حين أن التصميم يتميز بأطراف الأجنحة المعروفة باسمSharklets التي تحقق وفورات في حجم استهلاك الوقود، ذلك بالاضافة الى الفوائد الأخرى للتصميم التي تشمل سعة حمولة اضافية، ونطاق طيران أطول، وتكاليف تشغيلية أقل، وكذلك انخفاض في ضوضاء المحرك وفي مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي هو أقل من معيار القطاع الحالي. تشغل طيران الجزيرة أسطولاً مكوناً من عشر طائرات ايرباص، ثمانية منها من طراز A320 واثنتين من طراز A320neo.

