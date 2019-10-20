مال وأعمال

تتجه الكويت لاحلال 500 ألف مواطن محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص خلال السنوات القادمة وتخفيض حجم العمالة الوافدة البالغة 1.6 مليون مقابل 74 ألفاً للعمالة الوطنية، الا أن غياب الحوافز وتدني الأجور مقارنة بموظفي القطاع العام دفع الخريجين من أبناء الكويت لرفض 80 في المئة من الوظائف التي عرضتها هيئة القوى العاملة في 5 سنوات الممتدة من 2016 الى 2019، فوفقاً للأرقام الصادرة عن هيئة القوى العاملة، فقد تم توفير 32 ألف فرصة وظيفية لخريجي الجامعات في الفترة من 2014 الى 2018، الا أن ما تم قبوله من وظائف فعلية لا يتعدى سوى 7000 وظيفة تمثل 21 في المئة خلال الفترة من 2016 الى 2019.

ورغم توفير هيئة القوى العاملة 32 ألف وظيفة خلال 5 سنوات الممتدة من 2014 الى 2018 أمام خريجي الجامعات من الشباب الا أن ما تم توظيفه خلال الفترة من 2016 الى 2019 من الشباب حوالي 7 آلاف مواطن فقط وهو ما يعني أن 80 في المئة تقريباً من الشباب الكويتي خريجو الجامعات قد رفضوا الوظائف التي عرضت عليهم.

«النهار» استطلعت رؤى نواب ومسؤولين وخبراء في الأساليب المطروحة لتعديل التركيبة السكانية، حيث أكدوا أن تعديل التركيبة السكانية يجب أن يكون وفق دراسة شاملة وضوابط تعظم من القيمة المضافة للاقتصاد وأن لا يكون لها آثار عكسية على الأداء الاقتصادي.

وأوضحوا أن الحكومة غير جادة ولا تملك خططاً واضحة لتكويت الوظائف في القطاع الخاص، مضيفين أن هناك تمييزاً واضحاً ضد العمالة الوطنية في القطاع الخاص واصفين اياهم بالمناضلين.

وأشاروا الى أن احلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص بدلاً من الوافدين بات ضرورة في ظل زيادة أعداد الخريجين المتوقع أن يصل عددهم 420 ألف خريج بحلول عام 2035 مع زيادة نسب النمو السكاني وزيادة أعداد الخريجين وغياب تواجد العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

ورأى آخرون أن فرض الرسوم على العمالة الوافدة سيؤدي الى تقليص العمالة الماهرة التي تحتاج اليها المشاريع التنموية ولن يظل سوى العمالة غير الوافدة، مشيرين الى أن تعديل التركيية السكانية يتم عن طريق: تقييد الاقامات الجديدة والزام القطاع الخاص بتعيين الخريجين والكويتيين في الوظائف المتوسطة مثل المحاسبة والادارة والهندسة.

وأوضح النائب في مجلس الأمة د.عادل الدمخي أن الحكومة غير جادة في احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص وليس لديها خطط لتوظيف شباب الخريجين في هذا القطاع، لافتاً أنه من بين الأمور التي تؤكد عدم جدية الحكومة في توفير المناخ المناسب الجاذب للعمل في القطاع الخاص ما يتعلق بقطع دعم العمالة للعاملين في القطاع الخاص.

وأضاف الدمخي أن هناك تمييزاً واضح للعاملين في القطاع العام ولا يقابله مزايا مماثلة للعاملين في القطاع الخاص أو الراغبين فيه، ولا يوجد خطة ولا حماية للعاملين في القطاع الخاص. وأشار الى أن القطاع الخاص عندما تعرض لهزة عنيفة على وقع تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008 لم يجد الدعم والحماية الكافية من قبل الحكومة لحماية العمالة الوطنية الموجودة داخل هذا القطاع في القطاعات المختلفة.

ووصف الدمخي العاملين في القطاع الخاص من العمالة الوطنية والمقدر عددهم بحوالي 74 ألف مواطن «مناضلون» بسبب غياب الحوافز المشجعة لهم والموجودة لدى موظفي القطاع العام. وبين أن توجه الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو أمر جيد ويجب على الحكومة تطويره من أجل خلق فرص حقيقية أمام الشباب من صغار المبادرين.

نظام تعليمي

وبدوره، أكد وزير التجارة والصناعة وعضو مجلس الأمة الأسبق أحمد باقر أن تعديل التركيبة السكانية مطلوبة وشيء مهم، لافتاً الى أنه من الضروري العمل على تعديل النظام التعليمي في الكويت وكذلك نظام التوظيف الخاص بالخريجين حالياً.

وقال ان هذا التأهيل وتطوير الأداء التعليمي من شأنه تأهيل الكويتيين للعمل بالوظائف التي يعمل بها الكويتيين مثل التعليم والمستشفيات وبعض المهن الفنية واليدوية التي يعمل بها الوافدين في الفترة الأخيرة.

وقال ان تطوير التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل أمر على جانب كبير من الأهمية وهو العمود الفقري لتأهيل الخريجين وذلك لاستقبال القادمين الجدد في سوق العمل والبالغ 420 ألف خريج في سوق العمل.

رسوم وضرائب

وفيما يتعلق بدعوات فرض الرسوم والضرائب على الوافدين كأحد الحلول لتعديل التركيبة السكانية، أوضح رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الأسبق وعضو المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر أن تخفيض نسبة الوافدين بزيادة التكاليف عليهم يعد خطأ، مضيفاً أن من سيغادر هم الأكفاء الذين نحتاج اليهم ويبقى الأقل كفاءة وهم الذين لا يحتاج اليهم سوق العمل.

وبين البدر أن تخفيض نسبة الوافدين تتم عن طريق: تقييد الاقامات الجديدة والزام القطاع الخاص بتعيين الخريجين والكويتيين في الوظائف المتوسطة مثل المحاسبة والادارة والهندسة.

وأضاف يجب توقف الأجهزة الحكومية عن تعيين الكويتيين التي لا تحتاج الحكومة الى تخصصاتهم مع اعطائهم بدل بطالة محدود لدفعهم للعمل في القطاع الخاص.

وأشار الى أنه لا يوجد في المرحلة القادمة مشاريع ضخمة تحتاج الى الكثير من الوافدين الجدد والأجدى استخدام موظفي الحكومة الكويتيين الفائضين عن حاجة سوق العمل لشغل تلك الوظائف الجديدة ان وجدت، بالاضافة الى اعادة استخدام العمالة الوافدة الفتية العاملة حالياً في مشاريع الحكومة التي قاربت على الانتهاء.

ومن جانبه، قال أمين سر اتحاد ملاك العقار قيس الغانم إن تعديل التركيبة السكانية واحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة سيؤثر بلا شك في القطاع الاستثماري، الا أننا في النهاية أمام توجه حكومي والحكومة لديها مبرراتها في تقليص عدد العمالة الوافدة لديها لعدة أسباب من بينها العمل على تعزيز قدرات العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتخفيف العبء عليها في التوظيف الحكومي للخريجين من الجامعات في مختلف التخصصات.

وأشار الى من بين الأهداف ما يتعلق بحماية العملة الوطنية من التراجع والعمل على تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة من خلال التخلص من العمالة الهامشية التي لا يحتاج اليها الاقتصاد.

قيمة مضافة

وبدوره، أشار مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات عيد الشهري أن تعديل التركيبة السكانية هو خطأ منطقي وان كان المقصود منه تعديل الخلل في التركيبة السكانية، فهناك الكثير من الشركات الصغيرة ترغب في توظيف عمالة ذات مهارات عالية، لكن استقدام عمالة عن طريق العقود الحكومية سيؤدي الى جلب عمالة ذات مهارات محدودة وسيؤثر هكذا توجه على العمالة بالسلب وستقل الانتاجية.

وأضاف الكثير من دول العالم تتجه الى العمالة الأجنبية لتعزيز انتاجيتها وأداءها الاقتصادي وتقوم باستقدام عمالة ذات كفاءة عالية وهو ما انعكس ايجاباً على الأداء الاقتصادي لدى تلك الدول وأصبحت العمالة الأجنبية لديها ذات قيمة مضافة عالية.

واستدرك بالقول التوجه لتعديل التركيبة السكانية بتقليص أعداد العمالة الوافدة قد يحمل في ظاهره أهدافاً محمودة لكنه قد يكون له نتائج سلبية عند التطبيق. 420 ألفاً

تسعى الحكومة لتشجيع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الارقام تشير الى أن هناك 420 ألفاً قادماً جديداً الى سوق العمل في 2035.

تأهيل وتدريب

يرى الخبراء أن تطوير النظام التعليمي وربطه باحتياجات سوق العمل وتأهيل الشباب للعمل في قطاعات المصارف وشركات الاستثمار والمستشفيات والتعليم من بين الخطوات المهمة والضرورية والتي يسعى ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة على تعزيزها وتطوير قدراتها.

رفع كلفة المشاريع

أفادت مصادر أن رفع الرسوم على الوافدين سيزيد من كلفة المشاريع المدرجة في خطط التنموية، حيث ستقوم الشركات برفع الكلفة على المال العام مع فرض الضرائب والرسوم على الوافدين لأن استقدام العمالة الماهرة سيكون مرتفعاً لتلك الشركات في حال فرض الرسوم.

دراسة شاملة

أوضح متخصصون عبر «النهار» أن هناك حاجة ماسة لدراسة تعديل التركيبة السكانية بشكل منطقي وسليم وعلمي يراعي الاحتياجات التنموية للدولة بعيداً عن الارتجالية والقرارات العشوائية التي قد تنعكس سلباً على الاقتصاد وتعطل عجلة التنمية وتؤدي في النهاية الى رفع الكلفة على المال العام.

1.6 مليون وافد

أشارت الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة الى أن عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص بلغ 1.6 مليون وافد يعملون في 10 مهن مختلفة، مقابل 74 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص وهو ما دفع الحكومة للتوجه وبقوة لاحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.

بدل بطالة

أشار متخصصون الى أن توقف الأجهزة الحكومية عن تعيين الكويتيين التي لا تحتاج الحكومة الى تخصصاتهم مع اعطائهم بدل بطالة محدود لدفعهم للعمل في القطاع الخاص.

