اكد تقرير شركة Ofeed ان مستويات الدولار الأميركي انهارت خلال تداولات الأسبوع الماضي وللأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجل أدنى مستوياته منذ سبعة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسة، وذلك في المناوشات وعدم اليقين بشأن الحرب التجارية، إلى جانب بيانات ضعيفة عن الاقتصاد الأميركي. اوضح التقرير الذي تنفرد بنشرة جريدة النهار مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من ست عملات رئيسة انخفاض بنسبة 1.2 في المئة خلال الأسبوع الماضي من أعلى مستوى سجله مطلع الأسبوع، ليسجل أدنى مستوى منذ 26 أغسطس الماضي عند 97.05. مؤشر مبيعات التجزئة الأميركية عن شهر سبتمبر انخفض بنسبة 0.3 في المئة بعد أن كانت التوقعات مرتفعة بنسبة 0.3 في المئة وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 0.6 في المئة، بينما انخفضت القراءة الجوهرية بنسبة 0.1 في المئة من ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة. أيضا مؤشر فيلادلفيا لقياس أداء القطاع الصناعي تراجع خلال شهر أكتوبر إلى 5.6 من القراءة السابقة 12 والتوقعات 7.3.

البيانات الضعيفة عن الاقتصاد الأميركي أسهمت في ضعف الدولار بشكل كبير، وذلك بسبب تزايد التوقعات أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في عمليات خفض سعار الفائدة خلال اجتماعه القادم نهاية شهر أكتوبر، وهو ما زاد من الضغط السلبي على مستويات الدولار.

الشد والجذب

وعلى جانب الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة والذي يحظى بنصيب الأسد في اهتمام الأسواق المالية خلال الفترة الحالية، فلايزال يشهد العديد من الشد والجذب بين الطرفين في محاولة كل منهما الوصول إلى أفضل اتفاق. فقد أشارت الصين أن الولايات المتحدة عليها ان تلغي الرفع الأخير في التعريفات الجمركية على صادرات الصين قبل إبرام اتفاق تجاري نهائي، مما يلقي طبقة أخرى من عدم اليقين على التقدم الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في المحادثات التجارية.

وافقت إدارة ترامب على تأجيل الزيادات المقررة في الرسوم الجمركية حيث تفاوض الجانبان على إنهاء نزاع تجاري دام عامًا وأثار أكبر الاقتصاديات. لكن الصين كانت بطيئة في تأكيد تفاصيل الأجزاء الرئيسة للاتفاقية، والتي لم يتم وضعها على الورق.

ارتفاع الإسترليني

للأسبوع الثالث على التوالي يستمر الجنيه الإسترليني في الارتفاع ليسجل أعلى مستوى منذ خمسة أشهر، وذلك في ظل تزايد التفاؤل في الأسواق بالاقتراب من التوصل لاتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

الجنيه الإسترليني ارتفع الأسبوع الماضي مقابل الدولار بنسبة 3.8% من أدني مستوى سجله الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ منتصف شهر مايو عند 1.2988.

يُذكر أن الأداء الايجابي للجنيه الإسترليني في سوق العملات يأتي على خلفية التصريحات المطمئنة التي جاءت على لسان مايكل بارنير كبير المفوضين الأوروبي، حيث أشار بارنير إلى قدرة التوصل إلى حلول في إطار عمل يتم تنفيذه في إطار قانوني.

هذا وعقد رئيس وزراء بريطانيا اجتماع مع الحكومة لمناقشة أخر تطورات ملف البريكست، وسط ترقب لتصويت البرلمان البريطاني على الاتفاق الجديد، وفي حالة الموافقة من الممكن البدء في التطبيق خلال هذا الأسبوع.

يُذكر ان هناك قمة نهائية سوف تُعقد بين المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وذلك لتحديد ما إذا كانت ستتجه بريطانيا إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي أم لا.

تباطؤ النمو الصيني

تسيطر البيانات الضعيفة للاقتصاد الصيني على المشهد العام، حيث تباطأ النمو الاقتصادي للصين خلال الربع الثالث من هذا العام، في الوقت الذي يستمر فيه التأثير السلبي لتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على كلا الاقتصادين بشكل مباشر.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 6 في المئة خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر من العام الماضي، وهو ما يُعد الارتفاع الأبطأ منذ أوائل التسعينات، بالإضافة إلى انه خالف التوقعات التي كانت عند 6.1 في المئة.

من جانبه ارتفع انتاج المصانع بنسبة تصل إلى 5.8 في المئة، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 7.8 في المئة، ليرتفع أيضاً الاستثمار بنسبة 5.4 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

كان لطول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين تأثيرها السلبي المباشر على كلا الاقتصادين بشكل خاص وعلى جميع الأسواق العالمية بشكل عام، حيث كان أول ضحية من ضحايا تصاعد الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم هو ضعف الطلب العالمي ولا سيما المحلي.

