مال وأعمال

أوضح التقرير تقلبت أسعار الذهب بين المكاسب والخسائر في الأسبوع المنصرم بعد اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي وبعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة والصين، حيث تداول عند مستويات 1490 دولاراً للأونصة.

ستعتمد أسعار الذهب هذا الأسبوع على البيانات الأميركية وأخر التطورات في المحادثات التجارية الأميركية الصينية.

فيما يتعلق بالنفط، فقد انخفضت الأسعار في نهاية الأسبوع الماضي بسبب القلق من التباطؤ الاقتصادي في الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم، لكن الإشارات الايجابية من كلا من قطاعي التكرير الصيني والأميركي أعطت بعض الدعم.

ستعتمد تحركات أسعار النفط على حالة التفاؤل أو التشاؤم في الأسواق في حالة حدوث أية مستجدات في المفاوضات الأميركية الصينية وتقرير الحكومة الأميركية الأسبوعي عن حجم مخزونات النفط الأميركية.

