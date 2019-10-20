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حصد فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع، المعلم البارز الأنيق في قلب العاصمة الكويت، لقباً جديداً في مسيرته الحافلة ضمن حفل توزيع جوائز Prix Villégiature المرموقة للعام 2019، والذي أقيم في 14 أكتوبر، حيث توج مرفق حوض السباحة الداخلي المترف في الفندق بجائزة «أفضل حوض سباحة فندقي في الشرق الأوسط». تعد هذه الجائزة المرموقة الإضافة الأحدث ضمن سلسلة من الإنجازات البارزة التي حققها الفندق، والذي حاز على تقدير كبير وتلقى العديد من الجوائز منذ فتح أبوابه لأول مرة أمام الضيوف.

وتسلم الجائزة ديديه غاردان، المدير العام لفندق فورسيزونز الكويت برج الشايع، وذلك خلال الحفل الراقي الذي أقيم في المساحة المحيطة بقصر شاتو دو فيريير التاريخي الذي يعود إلى القرن 18، حيث تم بناؤه في الأصل لصالح البارون جيمس دي روتشيلد. وتحتفي جوائز Prix Villégiature السنوية، والتي أقيمت لأول مرة في عام 2003، بأفضل الفنادق وتجارب الضيافة الفاخرة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

يعد فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع الفندق الوحيد في العاصمة الكويتية الذي يضم حوض سباحة داخلي وآخر خارجي. ويوفر حوض السباحة الخارجي الأنيق ذو الحواف الزجاجية «إنفينيتي» في الهواء الطلق إطلالات بانورامية خلابة على المدينة.

وتعليقاً على إحراز هذه الجائزة، قال ديديه غاردان: «نيابة عن فريق العمل لدينا في فندق فورسيزونز الكويت، إنه من دواعي سروري تسلم هذه الجائزة المرموقة. منذ افتتاح هذا الفندق الفاخر، فقد توالت ردود الفعل الإيجابية من ضيوفنا إلى جانب العديد من الجوائز التي حصدناها في هذا المجال. أود أن أتوجه بالشكر إلى المصممين وكل من يساهم في صياغة التجربة الاستثنائية التي يقدمها هذا الفندق، وبالطبع فريق العمل المتفاني لدينا، والذي تضمن حرفيته البالغة وحفاوة الضيافة التي يبديها أن يستمتع جميع ضيوفنا بتجربة رفيعة المستوى ليحظوا بلحظات ثمينة لا تنسى».

