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مال وأعمال

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ترقب البيانات الأميركية


ذكر التقرير ان تحركات الدولار الأميركي ستعتمد على البيانات الاقتصادية وعلى رأسها تقرير طلبات السلع المعمرة ومؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات.
بالنسبة طلبات السعر المعمرة فمن المتوقع أن يظهر انخفاض بنسبة 0.6 في المائة في شهر سبتمبر بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في أغسطس. تقرير مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي الأولى عن شهر أكتوبر قد يظهر ارتفاع إلى 51.6 بالمقارنة بـ 51 المسجلة في سبتمبر. كذلك من الممكن أن تحظى بعض بيانات عن قطاع المنازل وكذلك الانفاق الشخصي وثقة المستهلكين ببعض الاهتمام من قبل المستثمرين.
تجدر الإشارة أنه أية تطورات أو تصريحات متعلقة بالملف التجاري مع الصين من شأنها أن تؤثر على حركة الدولار بشكل أكبر من البيانات الاقتصادية.


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