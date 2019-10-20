سياحة وسفر

نادراً ما تجد اسما على مسمى يتطابق مع مواصفات المسمى وأن تكون مواصفات ومعنى الاسم متطابقين مع العمل المقدم، ولكن بشهادة كل من تعامل مع شركة «الخدمات المميزة» سواء بالتعامل، أو التواصل معها بالوسائل الحديثة، اندهشوا من هذه الاحترافية في إنجاز أهدافها، وتحقيق رؤاها، ورشاقتها في القفز على الحواجز الزمنية، والمكانية، لتوفير وجلب حزمة من الخدمات الأساسية والعروض من شركات وجهات مرخصة ومعتمدة وتقديمها لعملائها بطرق سهلة ومبسطة لتوفر عليهم الوقت والكلفة والمشقة وذلك عن طريق التعاقد والتعاون مع كبرى الشركات المحلية المختصة في مجالات التأمين والسياحة والسفر والتخصصات الحرفية والتكنولوجية والقانونية وتوفير أفضل عروض السفر التي تتسم بالخصوصية والرفاهية ليكون السفر معها تجربة ذات طابع فريد ومميز هدفه الاستفادة القصوى من الأوقات الحاضرة والمستقبلية، في تحديد الوجهة وعدم إضاعة الوقت في الارتجال والعشوائية، التي تستنزف الأوقات والجهود، وقد تؤدي إلى نتائج كثيرًا ما تكون باهظة التكاليف على المنظور الإنساني . ومن ضمن باقة الخدمات المتميزة التي تقدمها حجز تذاكر الطيران والفنادق، وتجهيز تأمين السفر وتوصيل من والى والمرافقة الى باب الطائرة، « استلام الأمتعة وتسليم «البوردينغ»، وتأجير السيارات من جميع الأنواع والموديلات بنهج جديد لا تجده الا في الدول المتقدمة التي تحرص على وقت العميل الا وهو في حالة أي عطل في المركبة لا سمح الله ترسل الشركة سيارة بديلة في الحال لتعظيم الاستفادة القصوى من الوقت وحسن استغلاله، وفي تركيز جهود عملائها في أعمالهم وتنظيم الجولات السياحية خارجيا او داخليا بمستوى غير مسبوق من الراحة للمسافرين . لنؤكد ان تفويض الأعمال إلى الآخرين هو طريقك إلى النجاح في إدارة وقتك بحيث يمكنك أن تنجز العديد من الأعمال في وقت واحد إذا استطعت استخدام التفويض الفعال.

وقال جاسم الجريد المدير العام للشركة ان التفكير الذي يؤدي إلى التغيير نحو الأفضل هو هدفنا لخدمة عملائنا ليس في هذا المجال فقط ولكن في مختلف أنشطة الشركة والتي منها مجالات التأمين والسياحة والسفر والتخصصات الحرفية والتكنولوجية والقانونية وتوفير أفضل العروض التي تتمتع بالقدرة العالية على تحقيق الربط بين التفكير الإبداعي في تقديم الخدمات.

وأضاف بأن القدرة على توليد الأفكار لخدمة من يثق فيك وشركتك واستخدام الإمكانيات وتوظيف الجهد والعقل لتقديم أشياء جديدة غير مألوفة سابقاً تشكل القاعدة بالنسبة لنا، هو هدفنا الدائم بحيث تصبح أفكاراً خلاقة نحرص فيها على المشاركة مع عملائنا في صنع القرار، بعدما نساعدهم في تحديد الأولويات والبدائل، والمشاركة في وجهات النظر عن طريق طرح الأفكار والآراء أثناء الحوار والمناقشة،وبعد تحديد الأهداف نقوم بترتيب الأولويات، وهذا يعني أن كل عميل يجب أن يحدد قائمة بأولوياته حسب الأهمية لما لذلك من تأثير في سير الأمور، كما يجب الوصول إلى الأهداف المرسومة من اجل توفير افضل اسعار العروض مع الجودة في الخدمات رافعين شعار «اذا تحصل من وثق فينا لخدمته على أسعار اقل من عروضنا، مستعدون لدفع فرق السعر». ونلتزم دائما في خدماتنا بالقانون بالسرية وحماية بيانات العملاء قبل واثناء وبعد الحجوزات والبرامج والخدمات حفاظا على خصوصيات العملاء. لكي يكون متأكداً بانه طالما معنا فهو في أيدٍ أمينة عنوانها تميّزها عن الاخرين . وشدد الجريد بان من الأهداف الرئيسة التي كانت الدافع وراء انشاء مجموعتنا ثقتنا بان بلادنا الرائعة الكويت وقيادتنا الحكيمة وعلى رأسهما صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد أطال الله في عمره بالصحة والعافية .تخطو خطوات حثيثة نحو دور سياحي إقليمي مشرق لها يحولها الى منطقة جذب عالمي في هذا المجال اذ تؤكد رؤية (كويت جديدة 2035) أهمية تنمية وتطوير قطاع السياحة والترفيه والتسوق ودوره في دعم الاقتصاد الكويتي والاستثمار فيه ما يخلق فرص عمل جاذبة ومستمرة للشباب الكويتي في القطاع الخاص بما لديه من خبرات كبيرة في مشاريع البنية التحتية والمقومات المالية التي يتمتع بها ويستطيع ان يسهم بشكل فعال في تطوير الصناعة السياحية في الكويت او أي عمل تنتهجه وتجعله مصدراً لرزقك ان تؤمن بان تحقيق الاهدف في حياتك وعملك حين يتخلى كل إنسان في هذا البلد العظيم عن التفكير في ذاته، ويشرع في العمل على خدمة مَن حوله. وتصُب الأنشطة التي يقوم بعملها كما تصُب وظائفنا التقليدية في صالح المجتمع، لكن هذا بشرط أن ينفصل كل فرد عن ذاته ويعمل لأجل الجماعة، وحينها فقط سيشعر بمدى أهمية حياته ونُبل الهدف الذي يعيش الجميع من اجل ان تكون «الكويت أولا».

واستطرد الجريد بان الخدمة المتميزة «تعني مفهوم واحد فقط هو التفرد ، ولذلك ليس بغريب ان نختار هذا الاسم ليكون اسم شركتنا وعنوان نهجها وشعار عملها ومن اولوياتنا لا ننتظر العميل حتى يطرح مُشكلته، بل على الشركة الاعتناء بالعملاء الذين لا يقومون بتقديم الشكاوى والاستفسارات؛ إذ من المُمكن أن تخسر الشركة مجموعةً كبيرةً من علمائها بسبب عدم الالتفات إلى متطلّبات العملاء الصامتين إن صح التعبير.

ونوه الجريد ما يهمنا حقًّا أن احترم قواعد وتقاليد العمل المتميز، لتحقيق التقدم فيه على المددين القصير والطويل، ولا نمارس عمل الخدمة المميزة بغرض الإعلاء من قدر النفس فقط وإنما للخروج من ذاتنا نهائيًّا والاندماج في هذا العمل بشكل كُلِّي بما يحقق مصالح عملائنا وأهدافهم ليصلوا إلى السعادة التي يبحث عنها كل مسافر إذا كان يبحث عن شيء خارج عن المألوف بعيدا عن عروض السفر الجاهزة «المعلبة» فإننا نقوم بتنظيم وتوفير أفضل البرامج وفقا لرغبتهم وميزانيتهم الشخصية.

واختتم قائلا نحن ندرك أن تجربة السفر يجب ان تتميز بالخصوصية وحرية الاختيار وعدم التقيد بوقت ووجهات محددة، لذلك قمنا بتوظيف كل مواردنا وخبراتنا لتقديم خدمة شخصية متميزة وفريدة. لاننا نؤمن بانه لا توجد تجربتان للسفر متشابهتان.

