الاخيرة

استمعت إلى مجموعة من الشباب المتطوع... بدأت قصتهم في العام 2014 باستثمارات لمعارض عقارية صرحت بإقامتها وزارة التجارة حيث يعرض فيها عقارات للبيع في الولايات المتحدة الأميركية وبالبحث والتحري من قبل هؤلاء الشباب تبين أن العقارات محملة بالضرائب وأسعارها غير مناسبة. لذا بادروا إلى ترتيب أوراقهم بحثاً عن كشف جرائم العصر التي فاقت قيمتها الملايين. وأثمر تحركهم عن اكتشاف مبالغ مالية تجاوزت المليارين تم تدويرها من خلال وحدة من أكبر وحدات غسيل الأموال عن طريق شركات النصب العقاري، وبجهودهم الذاتية استطاعوا بحملتهم الوطنية الحصول على حكم تاريخي قضى منطوقه بحبس أول مافيا للنصب العقاري من خلال تطبيق القانون رقم 106/2013 بشأن غسيل الأموال، وقد استطاعت حملة الشباب المتطوع أن يمتد عملها لجميع بيانات ضحايا آخرين لشركات نصب أخرى استخدمت نفس الأسلوب المتمثل في المشاركة بالمعارض العقارية المرخصة من قبل وزارة التجارة.

وتكلل هذا الجهد بحصولهم على أحكام نهائية بحبس المتهمين بارتكاب تلك الجرائم وحصولهم على أموال تجاوزت 169 مليون د. ك من عدد يفوق الـ 4000 ضحية.

وقد ذكر القاضي في حيثياته أن المتهمين تمكنوا من تهريب ما يقارب الـ 71 مليون دينار تحصلوا عليها من جريمة النصب والاحتيال بفترة قياسية لم تتجاوز ثلاث سنوات عبر 39 حساباً بنكياً كان من السهل على أي بنك باعتباره شخصاً محترفاً لو بذل أقل عناية أن يقف على حقيقة هذا النشاط المفرط ومصدر هذه الأموال وأسبابها بصورة جادة وذكر الحكم في حيثياته أيضاً ان المحكمة تنوه إلى الدور المفقود للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة التجارة المعول عليها في إيقاف استنزاف ثروات المواطنين والمقيمين والاستيلاء على مدخراتهم بضرورة وجود رقابة حقيقية على شركات التسويق العقاري سواء التي تباشر نشاطها داخل دولة الكويت أو الشركات الأجنبية التي تشترك بالمعارض العقارية داخل الكويت.

وكان هذا الحكم دافعاً لهذا الشباب المتطوع لمواصلة معركتهم مع باقي شركات النصب العقاري. حيث بادروا بجمع بيانات ومستندات لضحايا آخرين وكشفوا في هذه المرة عن مشروع داخل دولة الكويت من خلال مجموعة من العقارات شقق وشاليهات في مناطق مختلفة وسرقة التيار الكهربائي والتعدي على أملاك الدولة، حيث تقوم هذه الشركات بتقديم أوراق مزورة للجهات المعنية للحصول على ترخيص لمشاريعهم الوهمية ليتمكنوا من الاستيلاء على مدخرات العديد من الأسر، وأكد فريق العمل بصدور حكم لصالح وزارة الكهرباء والماء ورد بحيثياته قيام إحدى الشركات بسرقة التيار الكهربائي من مشاريع شاليهات في جنوب دولة الكويت علماً بأن هذه الشاليهات تم بيعها عن طريق المعارض العقارية المرخصة من قبل وزارة التجارة. وحرصاً من شباب الكويت الواعي والمتطوع في هذا العمل قاموا باستخدام السوشيال ميديا لتنبيه المجتمع وكشف العديد من هذه الجرائم، كما أنهم مارسوا دوراً ميدانياً بعقدهم اجتماعات عدة مع مسؤولي أجهزة الدولة لإيصال رسالتهم الحضارية وبيان عدد الضحايا والضرر المادي الواقع عليهم والذي فاق ملياري دينار، الأمر الذي يستلزم دعمهم مادياً ومعنوياً. علماً بأن أولئك الشباب المتطوع يواجهون تهديداً بايذائهم واتهامهم بارتكابهم قضايا جرائم إلكترونية ورغم هذا التهديد من قبل أفراد شركات النصب العقاري إلا أنهم مستمرون في معاركهم على الرغم من أن وزارة التجارة لم تستوف المستندات المطلوبة منها ولا الانتهاء من التحقيق بشأن تلك الشكاوى بصورة صحيحة ولم تعلن أسماء هذه الشركات لإيقاف النزيف وتحويلها للنيابة.

فمتى تتحرك الوزارة لمحاسبة المتسبب في عدم إجراء التحقيق في تلك الشكاوى للوقوف على المسؤول ومحاسبته سواء لإهماله أو تعمده عدم تطبيق القانون.

مما سبق يتبين أنه وبفضل المجهود المبذول من قبل أولئك الشباب المتطوع تم الحصول على أحكام تاريخية كشفت جرائم غسيل الأموال. إلا أن أجهزة الدولة المسؤولة والمعنية تركت هؤلاء الشباب يقاتل وحيداً ويجابه الجهات المثبطة لمهامهم وهممهم، والأمر أمام ما تمّ كشفه من جرائم يتطلب تدخل المعنيين لإنقاذ هؤلاء الشباب والوقوف بجانبهم وتعويض المتضررين منهم ترسيخاً لهيبة القانون وإيماناً للنطق السامي لحضرة صاحب السمو بتطبيق القانون لردع كل من تسول له نفسه العبث بمدخرات المواطنين واقتصاد الوطن.

