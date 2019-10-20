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الوفيات


عبدالناصر سليمان عبدالرحمن يوسف الحداد 55 عاما، شيع، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق 1، ش 19، م 2، ت: 99041429، النساء: مشرف، ق 5، ش 9، ج 1، م 23، ت: 99011238.
محسن هميج خلف السريحي المطيري 85 عاما، شيع، صباح الناصر، ق 7، ش 50، م 37، ت: 66811616.
فتحية عبدالمنعم عبدالله العناني، زوجة حسين سلطان عبدالله 75 عاما، شيعت، الرجال: غرناطة، ق 2، ش 3، م 29، ت: 55217272، 99631849، النساء: الصليبخات، ق 2، ش 104، م 70، ت: 97701077.
محسن فيصل حميد بوخلف 11 عاما، شيع، الرميثية، ق 3، شارع احمد بن حنبل، ج 37، م 1، ت: 99403090.
فاطمة محمد امين العوضي، أرملة عبدالله محمد شريف العوضي 83 عاما، شيعت، الرجال: الدعية، ديوان العوضي، ت: 60308500، النساء: القادسية، ق 2، ش 26، م 3، ت: 55665042.
فهد حسين مخلف المطيري 65 عاما، شيع، الرجال: جابر الاحمد، ق 7، ش 793، م 174، ت: 99060656، النساء: العارضية، ق 10، ش 4، ج 2، م 4.
شيخة نايف محمد، زوجة عبدالله محمد بن خالد الحربي 71 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة الجهراء، الرجال: سعد العبدالله، ق 11، ش 177، م 115، ت: 50555777، النساء: الواحة، ق 2، ش 2، م 576 ازرق 18، ت: 55985566.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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