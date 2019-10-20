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عبر النجم الفنان داود حسين عن عظيم تقديره للمملكة المغربية ولمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي لتكريمه في انطلاق اعمال الدورة الثانية مساء امس الاول في مدينة كازابلانكا وقال انه تكريم في بيت الحب فهو لم يشعر بأنه غادر الكويت بل انتقل من غرفة الى اخرى في البيت العربي الكبير.

كما أشاد الفنان داود حسين بالدعم الكبير الذي تقدمه الكويت ما كان له ابعد الاثر في بلوغ هذه المنطقة والمكانة كما شدد على دور رفيقة دربة «ام حسين» من اجل استمراريته.

فيما يشهد المهرجان عرض الفيلم الكويتي «ان باردوكس» للمهرجان حمد الصراف وبطولة للفنان فيصل العميري. وشهد حفل الافتتاح تكريم كل من الفنانين الكوميديين دريد لحام وهاني رمزي ومن المغرب زهور السماني وعزيز داداس وعرض في حفل الافتتاح فيلم «في يوم وليلة» بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي.

وقد أقيم حفل الافتتاح بحضور والي منطقة الدار البيضاء وعدد من المسؤولين بالاضافة لفاطمة النوالي رئيسة المهرجان التي أكدت بأنها تتطلع ان تمثل الدورة الثانية نقلة في مسيرة المهرجان الذي يشهد اضافة مسابقة للفيلم القصير وعرض اكثر من 70 فيلما في جملة التظاهرات.

وكانت ادارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في دورته الثانية قد تضمن ندوة الخميس بحضور مجموعة من المنابر الإعلامية، وبحضور كل من رئيسة المهرجان والإعلامية فاطمة النوالي أزار، ومدير المهرجان سعيد أزار والمخرج المغربي محمد عبد الرحمان التازي رئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة لهذه الدورة .

تحدث القيمون على مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في دورته الثانية عن التحديات والطموحات التي يودون تحقيقها من خلال نوعية الأفلام المعروضة وكذا الدول المشاركة، وقد عبرت مديرة المهرجان الإعلامية فاطمة النوالي ورئيسة المهرجان عن سعادتها بنجاح الدورة الأولى والأصداء التي خلفتها، الشيء الذي انعكس على الطلب المتزايد للمشاركة بالمهرجان.

يذكر أن المهرجان يستضيف أسماء وازنة في المجال السينمائي، حيث يكرم من سورية الفنان دريد لحام، من المغرب الفنانة زهور السليماني والفنان عزيز داداس، من الكويت الفنان الكوميدي داود حسين، من مصر نجم الكوميديا المصري هاني رمزي.

تخلل المهرجان الذي انطلقت فعالياته من الجمعة 18 أكتوبر إلى غاية 25 منه مجموعة من الورشات التي تعد استمرارا للدورة السابقة، مع عروض سينمائية و ندوات تناقش مختلف المواضيع التي تخص السينما العربية عموما والمغربية على وجه الخصوص.

لقطات

شهد حفل الافتتاح تواجد عدد بارز من القيادات لمنطقة الدار البيضاء.

حرصت فاطمة النوالي على استقبال جميع الضيوف.

كما شهد حفل الافتتاح تقاليد عالية المستوى على صعيد تنظيم البساط الاحمر.

تواجد النجم القدير داود حسين والسيدة حرمه من أجل تكريمه في المهرجان.

يتواجد في المهرجان عدد من النجوم العرب بينهم هاني رمزي وفتحي عبدالوهاب وعدد آخر من العالم العربي.

الأجواء في الدار البيضاء اكثر من رائعة حيث تتحرك درجات الحرارة بين 14 و19 .

قامت اجهزة الإعلام المغربية والعربية بمتابعة هذا الحدث السينمائي المهم.

يتميز التنظيم بالدقة ومن قبلها روح الاسرة والحميمية ما يمنح المهرجان إيقاعاً حميمياً.

