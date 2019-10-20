إضاءات

أثبتت الحفلة الغنائية التي شارك بها كلا من الفنانين اصيل هميم وحسام الرسام والتي اقيمت في قاعة البركة بفندق كراون بلازا بان الاغنية العراقية لها قبول مميزة من الجمهور الكويتي وايضا تناسق واندماج تام مع الاغنيات التي تم تاديتها في الحفل وهذا ما لمسناه من خلال الاغاني التي وجدت صدى وتجاوباً من قبل الحضور في الحفل والذي كان تحت رعاية الشيخ دعيج الخليفة الصباح الذي تقدم الحضور وايضا منتج الحفل عبدالعزيز الهملان ومشاركة الفنان شهاب حاجية الذي صعد على خشبة المسرح وقدم التهنئة لأهل الكويت بمناسبة عودة الشيخ صباح للبلاد سالماً معافى وقدم حاجية المذيعة حليمة بولند التي صعدت على المسرح وسط تصفيق وحضور الجمهور كما تواجد الفنان خالد العجيرب وعدد كبير من الاعلاميين وقامت قناة سكوب بنقل الحفل على الهواء مباشرةً.

والحفل بشكل عام يعد ناجح بكل المقاييس واثبتت الأغنية العراقية ان لها مكانة كبيرة وعشق عند الجمهور الكويتي كما اثبت النجم حسام الرسام ان قاعدتة الجماهيرية في الكويت لايستهان بها فاستطاع بأغانية ومواويلة ان يلهب حماس كل المتواجدين بقاعة الحفل من اول اغنية له حتى آخر اغنية ختم بها الحفل ونفس التفاعل حدث ايضاً من قبل الجمهور مع المطربة اصيل هميم التي تركت اثرا ايجابيا في الأغاني التي أدتها.

وأغاني حسام الرسام التي اداها كانت «غلط عمري» و«ماريده» و«عندي احساس» و«الزمن الاغبر» و«لا تصدقه» و«من قال اموت» و«العب» وأغان اخرى اما الفنانة «اصيل هميم» فقد شاركت بعدد من الاغاني ومنها «آخر ظهور» و«سر الحياة» و«مفروض اعوفك» و«قلبي معك» و«من وين طلعت» و«شلون أنساك» و«كم قلتلك» وعدد من الأغاني التراثية العراقية التي ختمت بها وصلتها.

