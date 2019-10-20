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كشف المخرج القطري مهدي علي عن مشاركته بفيلمه الروائي القصير «المسرح المكشوف» في فعاليات مهرجان شيكاغو الدولي السينمائي في الولايات المتحدة الأميركية، والذي سيقام ما بين 16 إلى 27 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى مهرجان كارديف الدولي السينمائي في المملكة البريطانية المتحدة الذي سيقام بين 24 إلى 27 نوفمبر، حيث سيشارك الفيلم في قسم مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان شيكاغو والفائز في هذه المسابقة مؤهل لدخول سباق جائزة الأوسكار لأفضل فيلم قصير.

وأعرب مهدي عن سعادته لمشاركة الفيلم في هذين المهرجانين المرموقين، اللذين تتزامن عروضهما السينمائية في نفس الوقت، ولصعوبة حضور فعاليات المهرجانين في نفس الوقت، قال: اخترت حضور فعاليات مهرجان شيكاغو، حيث سيتاح لي لقاء الجمهور الأميركي ومعرفة آرائهم حول موضوع الفيلم الذي يتناول قضية انعدام الحوار ما بين أفراد الأسرة الواحدة وإشكالية تسلط الرجل على الرغبات الطبيعية للمرأة، وأيضا من خلال المهرجان سيتاح لي لقاء صناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم وبالخصوص من الولايات المتحدة الأميركية، وسيمنحني هذا فرصة الاختلاط وخبرة في التعامل مع جمهور مختلف عن جمهور المنطقة العربية وكذلك الاطلاع على تجارب الآخرين ومما سيساعدني على تطوير مهارتي في السرد البصري، وأتمنى أن يحالفني الحظ ويعجب الفيلم الجمهور الأميركي.

