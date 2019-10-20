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أعلنت الهيئة العامة للشباب بأن الافتتاح الرسمي لبرنامج أكاديمية الفنـــــون والإعــــلام للشباب يوم غد الاثنين تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وأكدت الهيئة بأن أكاديمية الفنون والإعلام للشباب تقوم بتطوير القدرات والمهارات الشبابية في مجالات الفنون والإعلام، وذلك وفق اختصاصاتها في مجال رعاية وتنمية قدرات الشباب في جميع المجالات، وذلك من خلال البرامج والأنشطة التدريبية التطويرية الذي تقوم به الهيئة، ويعتبر برنامج أكاديمية الفنون والإعلام للشباب هو بمثابة تطوير المهارات والقدرات عند الشباب، وقد انطلقت البرامـــج التدريبية للدفعة الأولى في الأكاديمية بداية الشهر الحالي، حيث ان الأكاديمية مستمرة في برامجها التطويرية طوال العام .

حيث ان قسم الفنون وقسم الإعلام بالأكاديمية، قد انضم إليه خمسون متدربا ومتدربة في المجالات التدريبية في الأقسام الفنية بالأكاديمية، وقد تنوعت المواد التدريبية لكل قسم ففي قسم الفنون تضمنت مواد (التمثيل والإخراج التلفزيوني ــ التمثيل والإخراج المسرحي ــ أسس كتابة النص المسرحي ــ أسس كتابة السيناريو التلفزيوني ــ التذوق الموسيقي ــ الأداء الصوتي ــ تصميم الأزياء المســـرحية ــ تصميم الإضاءة المســـــرحية)، كما تضمن قسم الإعلام مــــــواد ( التحقيق والخبر الصحافي ــ التحقيق الصحافي والمقابلة الصحافية ــ التصوير والتصميم ــ الإخراج والمونتاج التلفزيوني ــ الإعداد والتقديم الإذاعي والتلفزيوني ــ حملات العلاقات العامة والإعلام ــ إدارة الحسابات الالكترونية ــ تصميم متعدد الوسائط )، وسوف تكون المشاريع العلمية في مجالات الفنون والإعلام، والتي سوف يتم إنتاجها خلال فترة التدريب والتي تستمر لمدة شهرين.

كما تقوم الأكاديمية حاليا في استقبال دفعة جديد للتدريب في وتطوير المهارات في برنامج التدريب لفن التمثيل والإخراج السينمائي، وبرنامج التدريب للأداء الصوتي ، والتدريب لبرنامج الإعلام التنموي، وسوف ينطلق الموسم الشبابي الثقافي و الفني والإعلامي للأكاديمية اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر القادم، وهو مساحة للشباب لإبراز انجازاتهم وأنشطتهم في مجال الفنون والإعلام .

