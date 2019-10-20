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منح مهرجان المرأة العربية للابداع في دورته الرابعة التي اختتمت بحضور شرفي من الاميرة دعاء بنت محمد ونحو 50 شخصية ابداعية مجتمعية من المملكة العربية السعودية والراعي الاستراتيجي الدكتور علي الناقور درع التميز الاعلامي للمستشار الاعلامي عبدالعزيز الانديجاني.

وقامت بتسليم الدرع وشهادة التقدير الاميرة دعاء بنت محمد ورئيس المهرجان د. آمال ابراهيم.

وأكدت د. آمال ابراهيم ان المستشار الانديجاني بذل جهوداً موفقة للتنسيق لوجود هذا الوفد من غروب مبدعون الذي يضم 200 مبدع ومبدعة.

فيما قالت الاميرة دعاء بنت محمد ان الانديجاني يستحق اكثر من هذا فهو علامة فارقة في تاريخ الاعلام العربي.

وقال د. علي الناقور ان الانديجاني تاريخ لا يغفل في المجال الاعلامي وله نجاحات مميزة ومسيرة اعلامية تجاوزت 35 عاما من العطاء.

وشكر الانديجاني الجميع على هذا التقدير.

