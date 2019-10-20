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استقبلت مجموعة الملكية البريطانية للتعليم (حضانة الملكية البريطانية للتعليم المبكر وحضانة الملكية البريطانية لذوي الاحتياجات الخاصة) بالتعاون مع سعادة السيد نورتون رابيستا ، سفير البرازيل في الكويت ، وكجزء من احتفالاتنا باليوم الأخضر ، دعت الدكتورة حنان المطوع (مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الملكية البريطانية للتعليم) فرقة غناء «أمواج البرازيل» مع كريس ديلانو واستمتعت بيوم برازيليً غني بالموسيقى والثقافة.

تؤمن حضانة الملكية البريطانية للتعليم المبكر أنه من الضروري أن تتاح للأطفال فرصة الإطلاع على موسيقى وتقاليد وثقافات مختلفة ، وأن يتعلموا فهم ما الذي يجعلنا مختلفين ونقدره حيث أن الموسيقى هي لغة عالمية ، وهي تحمل ثقافة وتراث الشعوب ، الأمر الذي يجعل للموسيقى رابطًا قويًا بمناهج التعليم، حيث إن التربية تهدف أساسًا إلى نقل الثقافة والتراث للأجيال الناشئة وإلى تهيئة الطفل للتكامل الفاعل في محيطه الاجتماعي.

استمتع طلابنا بصباحٍ ترفيهي يتألف من عرض من فرقة Waves of Brazil مع Criss Delanno كما تابع الأطفال الغناء والرقص كجزء من أنشطة الحدث.

ختاما شكرت إدارة الملكية البريطانية موظفيها المتفانين والطلاب الموهوبين وفرقة «أمواج البرازيل» مع كريس ديلانو لمشاركتهم مواهبهم والذين أسهموا في إنجاح هذا اليوم المتميز.

