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كعادته السنوية يشارك فندق سفير الفنطاس الكويت في فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي في شهر اكتوبر من كل سنة حيث يبادر جميع موظفي الفندق بارتداء الشريط الوردي كشعار من أجل التوعية من مخاطر سرطان الثدي طوال الشهر.

وقد تضمنت الفعاليات، مشاركة الزملاء في «تلوين اليد بالوردي» حيث وضع اللون الوردي على أياديهم كخطوة لتبادل الوعي والدعم للجميع. ومن ثم التنسيق لزيارة مرضى سرطان الثدي في مركز حسين مكي الجمعة للجراحة التخصصية ، لتبادل الهدايا العينية للمرضى كجزء من شعورنا المخلص لهذا الحدث القيم.

وقد أكد مدير عام الفندق سيف الدين محمد أن إدارة الفندق تسعى دائما إلى لعب دور فعال في المبادرات العالمية وخصوصا ذات الطابع الاجتماعي والصحي ، حيث أن هذا الدور يعتبر جزءاً لا يتجزّأ من استراتيجيتها، منوها بأن الهدف من تنظيم هذه المباردة هو نشر التوعية الصحية وتعزيز الفهم لدى الموظفين حول جميع جوانب مرض السرطان، وشدد على أن فندق سفير الفنطاس الكويت سوف يواصل تنظيمه للمبادرات التوعوية الفعالة التي تركز على نشر رسائل ذات معنى إيجابي في المجتمع وذلك ضمن إطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية.

