عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: تواصلت امس مظاهر الاحتجاجات والاعتصامات على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية في مختلف المناطق اللبنانية. وقالت الوكالة الوطنية للاعلام ان عددا من الطرق مازال مغلقا لليوم الثالث على التوالي ومنها طريق بيروت - طرابلس الدولي في البترون وجبيل. واضافت الوكالة ان مسيرة للمحتجين انطلقت من ساحة رياض الصلح لتجوب شوارع بيروت مشيرة الى ان المتظاهرين نددوا خلالها بأعمال الشغب التي قام بها البعض ليل السبت واكدوا ان تحركاتهم سلمية وحضارية ولن يسمحوا لـ«المندسين» بافشال التحرك السلمي. وذكرت الوكالة ان اعمال شغب حصلت ليل السبت الأحد عندما قام بعض المتظاهرين بتخريب وتكسير للاملاك العامة والخاصة في بعض شوارع العاصمة.

واعتقلت القوى الامنية عددا من المحتجين ومثيري الشغب بعد مواجهات عنيفة في ساحة رياض الصلح وسط بيروت وفي محيط القصر الجمهوري في بعبدا وتجمع عدد من الاشخاص امام احد المراكز العسكرية (ثكنة الحلو) للمطالبة بالافراج عن موقوفين. واشارت الوكالة الى ان المتظاهرين قطعوا امس الطريق الرئيسي بين بيروت والجنوب في منطقة خلدة وفي الاتجاهين بواسطة الاطارات المشتعلة. واقفل محتجون الطريق في الاوزاعي عند مفترق السفارة الكويتية ومنع المتظاهرون السيارات من العبور. واشارت الوكالة الى ان المحتجين يواصلون الاعتصام في مدينة صيدا ويغلقون الطريق بالعوائق ونصبوا الخيام كما ان طرقا عدة مازالت مغلقة بين بيروت ومنطقة البقاع وقطع المحتجون الطريق العام في عكار بالسيارات ونصبوا خيمة في منتصف الشارع العام.

وتولى الجيش اللبناني صباحا اعادة فتح بعض الطرق الدولية فيما كان شبان يجمعون الاطارات والعوائق والأتربة في بيروت ومناطق اخرى تمهيدا لاعادة قطع الطرق الرئيسة. وبدا وسط بيروت صباحا اشبه بساحة حرب، تتصاعد منه اعمدة الدخان وسط تناثر الزجاج وانتشار حاويات النفايات وبقايا الاطارات المشتعلة في الشوارع.

وانتهت تظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف ليلاً بأعمال شغب من قبل شبان غاضبين اقدموا على تكسير واجهات المحال التجارية وواجهتي مصرفين وعدادات وقوف السيارات واشارات السير وسيارات. وتخلل التظاهرات تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي عملت على تفريقهم بالقوة عبر اطلاق خراطيم المياه وعشرات القنابل المدمعة، ما تسبب بحالات اغماء وهلع. وأعلنت قوى الأمن الداخلي انها اوقفت «سبعين شخصا خلال قيامهم بأعمال تخريب واشعال حرائق وسرقة في وسط بيروت». وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر مسلحين يعملون على فتح طريق بالقوة في مدينة صور جنوبا.

ومن جهة اخرى نقلت تقارير اعلامية عن مصادر حكومية لم تسمها القول ان مهلة الـ 72 التي حددها رئيس الوزراء سعد الحريري شكلت فرصة للقوى السياسية لاتخاذ قرارات تجاه الوضع المالي والاقتصادي والمطالب الشعبية. واضافت ان الحريري بدأ جلسات عمل لاعداد سلة قرارات انقاذ وان المهلة ليست لكسب الوقت بل لانجاز «عمل انقاذي» وسيتم استكمال العمل مع جميع القوى والمكونات السياسية. وتهدف مبادرة الحريري بحسب التقارير الى استقرار الوضع وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم ذوي الدخل المحدود وخفض الدين وتصفير العجز وستكون مساهمة اساسية للقطاع المصرفي في هذا المجال العام المقبل. واضافت ان القرار ربما يتعلق بالغاء الضرائب والرسوم التي جرى الحديث عنها قبل التحركات الشعبية اضافة الى اقتراحات للحد من الفساد في مختلف المجالات وادارات الدولة.

ويعاني لبنان ازمة اقتصادية حادة ما دفع الحكومة امس الأول الخميس الى الموافقة على فرض رسم على المكالمات عبر «واتساب» وتطبيقات اخرى مماثلة في اطار مساع لزيادة الايرادات في مشروع ميزانية البلاد لعام 2020. وكشفت الحكومة عن مقترح لزيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين في 2021 ونقطتين مئويتين اخريين في 2022 حتى تصل الى 15%.

