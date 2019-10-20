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بيروت - الوكالات: اتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بعض القيادات السياسية بالتخلي عن المسؤولية والقاء التبعات على الآخرين مطالبا الجميع بتحمل المسؤولية وذلك في اول تعليق له على الاحتجاجات بلبنان.

ودعا نصر الله في كلمة له امس بمناسبة ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام القوى السياسية في لبنان من هم في السلطة وخارجها ان يتحمّلوا المسؤولية ازاء الوضع الخطير الذي يواجهه البلد، وعدم الانشغال بتصفية الحسابات الشخصية مع احد ما قد سيؤدي الى مجهول امني.

وقال نصر الله ان بعض القيادات والقوى السياسية في لبنان تلقي التبعات على الآخرين «من المُعيب ان يتنصل احد من المسؤولية فيما يحصل ولاسيما كلّ من شارك في الحكومات السابقة على مدى 30 عاما.. فلنكن صادقين ان الوضع المالي والاقتصادي ليس وليد الساعة ولا السنة ولا العهد الجديد او الحكومة الحالية بل نتيجة تراكم سنوات طويلة من السياسات الاقتصادية منذ تقريبا 30 سنة».

وفيما يخص مطالبات الكثيرين باستقالة الحكومة اكد نصر الله ان الحزب لايؤيّد استقالة الحكومة الحالية، مشيرا الى ان الحكومة اذا استقالت فهذا يعني ان البلد سيكون بدون حكومة وتشكيلها قد يستغرق سنتين، «القوى السياسية ستبقى هي هي بعد استقالة الحكومة وتبديل بعض الأسماء لا يغيّر شيئًا.. طرح الانتخابات النيابية المبكرة وحكومة جديدة او حكومة تكنوقراط مضيعة للوقت.. يصعب العثور على حكومة جديدة تستطيع ان تعالج الوضع».

وأوضح نصر الله ان معالجة الوضع الاقتصادي بالضرائب والرسوم سيؤدي الى انفجار شعبي مع ان الحكومة لم تتخذ قرارا بضرائب جديدة وهذا كان موضع نقاش فقط» وأضاف نصر الله ان البلد يواجه خطرين كبيرين الخطر الأول هو الانهيار المالي والاقتصادي والخطر الثاني هو خطر الانفجار الشعبي ومعالجة الوضع المالي بالضرائب والرسوم يؤدي الى انفجار شعبي وهذا ما حدث، «نستطيع ان نمنع الانهيار المالي والاقتصادي دون الذهاب الى انفجار شعبي وهذا يحتاج الى ارادة وتصميم وتضحية واخلاص.. عندما تزيد الضرائب على الفئات الفقيرة فأنت تهدّد البلد بالانفجار».

وشدد الأمين العام على ان اهم نتيجة يجب ان تؤخذ من الحراك الشعبي الحاصل هي الاقتناع بأن الناس لم تعد تستطيع تحمل رسوم جديدة.

مؤكدا ان عامة الشعب اللبناني يجب ان تكون راضية، «يجب ان نتخذ اجراءات يضحي فيها الجميع لا ان يضحي فيها الفقراء فقط».

ولفت نصر الله الى ان ما حصل خلال اليومين الماضيين يجب ان يضع لبنان امام مرحلة وعقلية جديدة «المشكلة ليست فيما هي الحكومة بل في المنهجية.. لتستمر هذه الحكومة لكن بروح جديدة ومنهجية جديدة واخذ العبرة مما جرى على مستوى الانفجار الشعبي».

وأكد نصر الله ان لا احد يقف وراء التظاهرات الشعبية لا احزاب ولا سفارات ولا جهات اجنبية، وانما نتيجة الوضع الداخلي.

