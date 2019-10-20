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عواصم - الوكالات: شهدت جبهات القتال امس هدوءاً نسبياً في مدينة رأس العين في شمال شرق سورية بموجب اتفاق لوقف لاطلاق النار اعلنته واشنطن وأنقرة قبل يومين، في وقت لم تخل قوات سورية الديموقراطية «قسد» اي من مواقعها بعد.

وطالبت «قسد» في بيان تركيا «بفتح ممر آمن لاخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين» حيث تتركز المعارك بعد سيطرة انقرة وفصائل سورية موالية لها على منطقة حدودية محاذية في شمال شرق سورية.وبموجب اتفاق انتزعه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في انقرة، وافقت تركيا الخميس على تعليق هجومها مشترطة انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية خلال خمسة ايام.

وقال مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية داخل مدينة رأس العين ان جبهات القتال تشهد هدوءاً منذ ليل امس اثر اشتباكات اندلعت مساء الجمعة. وفي الجانب التركي من الحدود، سمع دوي رشقات متقطعة امس. وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض رامي عبدالرحمن من جهته عن «هدوء نسبي تخرقه اشتباكات متقطعة» بين الطرفين.

وأعلنت واشنطن الخميس بعد محادثات اجرتها مع انقرة التوصل الى اتفاق ينص على «تعليق» كل العمليات العسكرية خلال 120 ساعة في شمال شرق سورية، على ان ينسحب المقاتلون الأكراد من منطقة بعمق 32 كيلومترا و«تتوقف العملية نهائياً ما ان يتم انجاز هذا الانسحاب». وبحسب المرصد السوري المحسوب على «الإخوان المسلمين» وينشط من لندن لم تخل قوات سورية الديموقراطية امس اي من مواقعها في مدينة رأس العين المحاصرة تماماً من القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وفي تغريدة على «تويتر» ليل الجمعة، قال المتحدث باسم «قسد» كينو غابرييل ان قواته باتت في «موقع الدفاع على كل خطوط التماس» تطبيقاً لوقف اطلاق النار مؤكداً احتفاظها «بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها» في حال تعرضها لأي هجوم.

وجاء الهدوء غداة مقتل 14 مدنياً في قصف جوي ومدفعي للقوات التركية والمرتزقة الموالون لها في قرية شرق رأس العين فضلاً عن تسعة عناصر من «قسد» وفق المرصد. وتبادل الطرفان امس الاتهامات بخرق الاتفاق.وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان ان قواتها «تلتزم تماماً بالاتفاق» لكن رغم ذلك «نفذ الارهابيون في المجمل 14 هجوماً في الساعات الـ36 الماضية».وحذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من ان انقرة ستستأنف عمليتها العسكرية الأسبوع المقبل ما لم ينسحب المقاتلون الأكراد. وقال «اذا تم الوفاء بالوعود حتى مساء يوم الثلاثاء فسيتم حلّ مشكلة المنطقة الآمنة. واذا فشل الأمر، فستبدأ العملية... في اللحظة التي تنتهي فيها المئة وعشرون ساعة».

واتهمت «قسد» من جهتها في بيان «الجانب التركي» بأنه «استمر في هجومه منتهكاً وقف اطلاق النار وبأنه لايسمح حتى الآن بفتح ممر آمن لاخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين». وطالبت الجانب الأميركي كونه الضامن للاتفاق «الضغط على الجانب التركي لفتح الممر واخراج الجرحى والمدنيين من رأس العين المحاصرة».

الا ان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال للصحافيين في بروكسل ان «الوضع في تحسن».فيما اعلن وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر ان «الولايات المتحدة تواصل سحب قواتها من شمال شرق سورية» موضحاً انه «لن تشارك اي قوات برية اميركية في اقامة المنطقة الآمنة»

