عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: دعت الأمم المتحدة «جميع الأطراف الى الامتناع عن انشطة من شأنها زيادة التوتر وأعمال العنف» في لبنان الذي يشهد منذ الخميس تظاهرات ضد الفساد وتردي الظروف المعيشية والاقتصادية، وفق ما اعلن المتحدث باسم المنظمة.

وقال ستيفان دوغاريك خلال مؤتمر صحافي ان «الأمم المتحدة تواصل العمل مع حكومة لبنان والشركاء الدوليين بهدف المساعدة في مواجهة التحديات التي يواجهها لبنان، ويشمل ذلك وضعه الاقتصادي».

من جهتها قالت الخارجية الأميركية، انها تراقب التظاهرات في لبنان عن قرب، مطالبة كافة الأطراف بالابتعاد عن العنف والاضرار بالمنشآت العامة.

ودعت المواطنيين الأميركيين للابتعاد عن اماكن التظاهر وتوخي الحيطة والحذر.

