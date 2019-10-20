عربيات ودوليات

دمشق - الوكالات: أكد الرئيس السوري بشار الأسد، امس على «ضرورة وقف العدوان التركي» على الأراضي السورية، مشددا على أهمية سحب القوات التركية من سورية.

وقال الأسد خلال لقائه المبعوث الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إنه «يجب التركيز على وقف العدوان التركي وانسحاب كل القوات الأمريكية والتركية من سورية».

وقالت وزارة الخارجية الروسية امس إن وفدا من المسؤولين الروس التقى بالرئيس السوري لمناقشة الحاجة لخفض التصعيد في شمال شرق البلاد. وأضافت الوزارة في بيان «ركزت النقاشات على الموقف الراهن على الأرض في سورية في ضوء تصاعد التوتر في شمال شرق البلاد... وجرت الإشارة إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات لخفض تصعيد الموقف وضمان الأمن في تلك المناطق».

واضاف البيان ان الجانبين اكدا ان تحقيق الاستقرار الطويل المدى في منطقة شمال شرق الفرات يمر عبر استعادة سيادة سورية لسيادتها وسلامة اراضيها وعودة جميع المناطق السورية تحت سلطة الحكومة السورية. واوضح ان الجانبين ناقشا كذلك مجمل القضايا المتعلقة بإطلاق عمل اللجنة الدستورية المقرر نهاية شهر أكتوبر الحالي.

