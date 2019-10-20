عربيات ودوليات

كربلاء الوكالات: أحيا الملايين من العراقيين والعرب والأجانب أمس أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة.

وشهدت الزيارة التي احتضنت ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم الإسلامي والعالم، نجاحا كبيرا في الخطتين الأمنية والخدمية في محافظة كربلاء والمحافظات الاخرى المجاورة لها.

وعلى طول المسارات المؤدية الى كربلاء التي تحولت بحراً تتلاطم فوق سطحه أمواجٌ من البشر أُقيمت المواكب التي تستضيف الزوار وتقدم الخدمات لهم كالطعام والمبيت باعلى قدر من الاخلاص والتفاني والاهتمام انطلاقا من حب سيد الشهداء ابي عبدالله الحسين واهل بيته الكرام عليهم السلام.

وغصت الطرق المؤدّية إلى كربلاء بالزائرين ليرسموا أروع صور الولاء للإمام الحسين عليه السلام في ذكرى أربعينيّته الخالدة.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية أمس أن أكثر من ثلاثة ملايين حصيلة العرب والأجانب الوافدين جوا وبرا للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت ان زوارا من 90 دولة دخلوا ايران قبل أيام للتوجه الى العراق برا للمشاركة في مسيرة اربعينية الامام الحسين سبط الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة العتبات المقدسة.

وأعلن رئيسُ قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينيّة في العراق والعالم الإسلاميّ التابع للعتبتين المقدّستين الحسينيّة والعبّاسية، الحاج رياض نعمة السلمان بأنّ: «عدد المواكب والهيئات الحسينيّة المشاركة في إحياء شعيرة زيارة أربعينيّة الإمام الحسين عليه السلام، بلغ 10.200 موكبٍ توزّعت بين الخدميّ والعزائيّ، بالإضافة الى آلاف المواكب التي لم يتسنّ للقسم تسجيلُها، فضلاً عن المنازل ودوائر الدولة والمدارس التي فتحت أبوابها أمام الزائرين، وذلك ضمن الحدود الإداريّة لمحافظة كربلاء المقدّسة».

كما أقيمت في المحافظات العراقية الأخرى عزاء الأربعينية، ففي البصرة يتوجه الآلاف من المواطنين إلى مسجد خطوة الإمام علي عليه السلام في قضاء الزبير غربي المحافظة، لأداء مراسم الزيارة.

وتعد زيارة الأربعين من أكبر المناسبات الدينية في العالم، ويقطع الزوار «المشّاية» نساء ورجالا وأطفالا متشحون بالسواد، سيرا على الأقدام كيلومترات طويلة للوصول إلى كربلاء والتوجه إلى منطقة «بين الحرمين»، فيختارون إما الدخول إلى مقام الإمام الحسين، أو إلى مقام أخيه العباس.

وتقام على طول الطريق المؤدي إلى كربلاء مئات المحطات التي تتولى تقديم خدمات مجانية بينها الطعام والشراب وتوفير مكان لراحة الزوار. كما ترتفع عبر مكبرات الصوت أناشيد دينية تروي قصة واقعة الطف.

500 ألف سوارٍ تعريفي

قام قسمُ المخازن في العتبة العبّاسية المقدّسة وضمن نشاطاته خلال زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام، بطباعة أكثر من 500 ألف سوارٍ تعريفيّ وتوزيعها على مراكز إرشاد التائهين والعجزة والأطفال، وهي من الآليّات التي أسهمت في المحافظة على الأطفال خصوصاً والعجزة من الضياع خلال فترة الزيارة. مستشفى متنقل

أثمرت جهود العتبتين المقدستين العلوية والرضوية عن إنشاء مستشفى متنقل متكامل على طريق «ياحسين» لخدمة زوار كربلاء المقدسة في ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

ويتكون المستشفى من مختبر وقسم الأشعة وغرفة لإجراء العمليات الجراحية ومزود بكل وأحدث المستلزمات الطبية.

225 موكباً من 22 دولة عربية وأجنبيّة

أعلن رئيسُ قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينيّة في العراق والعالم الإسلاميّ التابع للعتبتين المقدّستين الحسينيّة والعبّاسية، رياض نعمة السلمان بأنّ: «عدد المواكب العربيّة والأجنبيّة المشاركة في زيارة أربعينيّة الإمام الحسين عليه السلام والمسجّلة بشكلٍ رسميّ في القسم لهذا العام 1441هـ، بلغ 225 موكباً خدميّاً وعزائيّاً».

