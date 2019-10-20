عربيات ودوليات

كربلاء الوكالات: هتف آلاف العراقيين المشاركين بإحياء ذكرى أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام ورفعوا شعارات مناهضة للفساد في كربلاء، استجابة -على ما يبدو- لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى مواصلة حراك احتجاجي.

ومن أبرز الهتافات التي تم ترديدها ورفعها خلال المواكب «كلا كلا للفساد.. نعم نعم للإصلاح». كما هتفوا «بغداد حرة حرة، يا فاسد إطلع برّة».

وكان الصدر دعا إلى تحويل ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام إلى مظاهرة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل والفاسدين.

وفي تغريدة على «تويتر» بعنوان «نداء»، قال الصدر الثلاثاء الماضي «أيها العراقيون السائرون إلى قبلة الثوار الأحرار سيروا بحشود مليونية منظمة هاتفين: كلا كلا أميركا، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا يا فاسد».

والصدر الذي يدعم كتلة «سائرون» التي تصدّرت الانتخابات البرلمانية عام 2018 بحصولها على 54 مقعدا من أصل 329، دعا قبل أسبوعين إلى استقالة الحكومة و«إجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي».

