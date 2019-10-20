دوليه

ستكون الفرصة متاحة أمام ليفربول المتصدر لتعميق جراح غريمه مان يونايتد وتعزيز صدارته للدوري الانكليزي حين يلتقيان اليوم في قمة المرحلة التاسعة على ملعب أولد ترافورد».

وتفصل 15 نقطة بين ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة (24) ومان يونايتد الثاني عشر، بعد مرور ثماني مراحل فقط من الدوري المحلي هذا الموسم..من جهة أخرى حقق يونايتد الفوز في اثنتين فقط من مبارياته الـ13 بعد أن تعرض لاعبوه للعديد من الإصابات منذ بداية الموسم وتلقى صفعة أخرى بإصابة حارسه الاسباني دافيد دي خيا خلال لقاء منتخب بلاده مع السويد ضمن تصفيات كأس أوروبا منتصف الأسبوع ولاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا.الا ان المدرب النروجي اوليه غونار سولسكاير دعا لاعبيه للارتقاء الى المناسبة المرتقبة بين أكثر ناديين تتويجا بلقب الدوري.

قال لشبكة سكاي سبورتس «أتطلع دائما الى المباراة المقبلة كفرصة جديدة. مواجهة ليفربول فرصة جيدة لنا لتحسين نتائجنا». وتابع سولسكاير (46 عاما) «أفكر تلقائيا بالسيناريو الأفضل. أعرف أن الجماهير واللاعبين سيرتقون الى مستوى المناسبة هذه هي المباريات التي تلعب من أجلها في مان يونايتد يجب أن تظهر معدنك الحقيقي».

هذا واحتفل الألماني يورغن كلوب بموسمه الرابع في ملعب «أنفيلد» هذا الأسبوع ولكن بعد كل النجاحات التي حققها لا سيما بعد تتويجه بلقب دوري ابطال أوروبا الموسم الماضي، الا انه لم يذق بعد طعم الفوز في ملعب «اولد ترافورد». ولم يحقق ليفربول أي انتصار في زياراته الست الأخيرة الى يونايتد وحذر الاسكتلندي أندرو روبرتسون أن التوقعات تسقط قبل المواجهة نظرا للعداوة الازلية بين الفريقين. وقال الظهير الايسر «لا أعتقد أن المستويات التي نقدمها في الآونة الأخيرة تهم في مباريات كهذه. لا يهم إن فزنا بثماني مباريات في ظل معاناتهم. إنها مباراة مان يونايتد ضد ليفربول. الاجواء مختلفة عندما تلعب ضدهم».

وقد تشهد المباراة عودة الكاميروني جويل ماتيب الى مركز قلب الدفاع في ليفربول بعد تعافيه من الإصابة فيما يبقى ترقب عودة المصري محمد صلاح الذي تعرض لاصابة في كاحله خلال الفوز على ليستر سيتي 2-1 قبل الاستراحة الدولية.

