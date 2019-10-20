دوليه

منحت الثلاثية النظيفة التي سجلها برشلونة حامل اللقب في مرمى مضيفه ايبار ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الاسباني أمس، الفريق الكاتالوني صدارة موقتة. ومنح الفرنسي أنطوان غريزمان (13) والأرجنتيني ليونيل ميسي (58) والأوروغوياني لويس سواريز (66) برشلونة فوزا مريحا على مضيفه. وتصدر بطل الموسمين الماضيين الترتيب برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، بفارق نقطة واحدة عن ريال. وعلى ملعب ايبوروا في مدينة ايبار التي وصلها لاعبو برشلونة عن طريق البر تفاديا للفوضى في مطار «أل برات»، بدأ المضيف بشكل أفضل، مع ضغط أكبر وتقدم هجومي في الدقائق العشر الأولى. وعلى رغم أن هذه المحاولات بقيت دون تهديد يذكر على مرمى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، لكنها دفعت قطبي دفاع برشلونة الفرنسيين كليمان لانغليه وصامويل أومتيتي للتدخل غير مرة. وهدد ايبار مرمى برشلونة في الدقيقة 12، بتسديدة قوية من بيدرو ليون بالقدم اليسرى، لكنها كانت عالية عن العارضة. ورد برشلونة سريعا بتسجيل الهدف الأول مستغلا خطأ دفاعيا من ايبار، اذ تمكن غريزمان من الانفراد على الجهة اليسرى بفضل كرة بعيدة المدى من لانغليه، بعدما سقط مراقِبه ظهير ايبار الأرجنتيني بابلو دي بلاسيس. وواصل المهاجم الدولي تقدمه نحو مرمى المضيف، ووضع الكرة باتقان على يسار الحارس الصربي مارك دميتروفيتش، لامست قدمه وارتدت من القائم الأيمن، وتابعت طريقها الى داخل الشباك (13).

وعزز برشلونة تقدمه عبر ميسي قبل انقضاء ربع ساعة على بداية الشوط، بعد تعاون ثلاثي في منطقة جزاء ايبار، بمحاولة بدأت عبر سواريز، ومنه الى غريزمان الذي حول كرة ذكية الى الأرجنتيني المتقدم من الخلف دون رقابة، فلم يجد صعوبة في تحويها الى الشباك (58).وعزز برشلونة تقدمه في الدقيقة 66، عندما أهدى ميسي سواريز الهدف الشخصي الثاني، بعد انفراد اللاعبين بشكل تام اثر تمريرة بينية متقنة من غريزمان. وأنهى الأرجنتيني المحاولة بتمريرة على طبق من ذهب لزميله وصديقه الأوروغوياني الذي أودع الكرة في المرمى الخالي. واقترب سواريز من تحقيق الـ «هاتريك» في الدقيقة 85 بتسديدة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، مرت قريبة من القائم الأيسر.

