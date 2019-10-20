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سان جرمان ابتعد في الصدارة


ابتعد باريس سان جرمان خمس نقاط في الصدارة مؤقتا بفوزه الكبير على مضيفه نيس 4-1 بينها ثنائية للأرجنتيني أنخل دي ماريا أول من أمس ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي.وسجل دي ماريا الهدفين في الدقيقتين 15 و21، وأضاف البديل العائد من الإصابة كيليان مبابي الثالث في الدقيقة 88، وصنع الرابع للأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي (90+1). وهو الفوز الرابع على التوالي لباريس سان جرمان والثامن هذا الموسم فرفع رصيده إلى 24 نقطة، في حين تجمد رصيد نيس عند 13 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً. وخاض فريق العاصمة المباراة في غياب أغلى لاعب في العالم البرازيلي نيمار، والذي سيتواصل حتى منتصف شهر نوفمبر بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة ودّية بين منتخب بلاده ونيجيريا الأحد، فيما جلس الأوروغوياني إدينسون كافاني، الغائب عن الملاعب منذ 25 أغسطس الماضي، على مقاعد البدلاء على غرار الايطالي ماركو فيراتي والبرازيلي ماركينيوس.


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