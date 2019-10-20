دوليه

توصل فريقا برشلونة وريال مدريد إلى اتفاق على الثامن عشر من ديسمبر المقبل موعدا جديدا للكلاسيكو الذي كان مقررا في 26 أكتوبر الحالي ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، وتأجل أول من امس بسبب التوتر الناجم في إقليم كاتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين عن برشلونة بطل الموسمين الماضيين، على ملعب الثاني «كامب نو»، لكن مجموعات كاتالونية مؤيدة للانفصال دعت الى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017. وكانت رابطة الدوري طلبت الاربعاء من الاتحاد المحلي نقل المباراة المرتقبة الى العاصمة «بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا»، قبل أن تعلن اول من أمس عن تأجيلها وطلبت من الناديين «الاتفاق على موعد جديد للمباراة»، مع تحديد مهلة حتى يوم غدا. وبحال عدم التوصل لاتفاق من قبل الناديين سوف يتخذ الاتحاد القرار بنفسه.لكن الغريمين التقليديين توصلا بسرعة إلى اتفاق حول الثامن عشر من ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي كان اقترحه الخميس النادي الكاتالوني على لجنة المسابقات. وينتظر الناديان الآن الموافقة على الموعد الجديد من رابطة الدوري التي اقترحت الرابع من ديسمبر لتفادي تأثيرها على الحضور الجماهيري لمباريات الكأس المقررة في 18 من الشهر ذاته، علما بأنها كانت تفضل أيضا السابع من ديسمبر والذي سيكون يوم سبت وهناك إمكانات أكبر للنقل التلفزيوني ولكن الأمر يتطلب تأجيل مباراتي برشلونة مع ريال مايوركا، وريال مدريد مع إسبانيول.

