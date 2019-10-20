دوليه

يستهل ستيفانو بيولي مهمته مدرباً جديداً لنادي ميلان مع خيار وحيد وهو الفوز على ليتشي المتواضع، فيما يبدأ كلاوديو رانييري مغامرته في عقر دار ناديه الجديد سمبدوريا متذيل الترتيب أمام فريقه السابق روما اليوم، ضمن منافسات المرحلة المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وتتسلط الأضواء في «سيري أ» هذا الاسبوع على المدربين الجديدين اللذين تسلما مهامهما أثناء فترة التوقف الدولية، مع اتمام رانييري عامه الثامن والستين وبيولي الثالث والخمسين عندما يتشاركان تجربتهما الاولى اليوم. وأتى قرار تعيين بيولي مدرباً جديداً لميلان بدلاً من ماركو جامباولو المقال من منصبه على خلفية تردي نتائج الفريق بعد مرور سبع مراحل من الدوري، فيما تعاقد سمبدوريا مع رانييري بدلاً من أوزيبيو دي فرانشيسكو، وهي المرة الثانية يحل فيها الاوّل بدلا من الثاني، اذ سبق لرانييري أن خلفه موقتا بعد إقالته من تدريب نادي روما في مارس الماضي.

ودامت ولاية جامباولو 111 يوماً فقط بعد توليه منصبه خلفا لجينارو غاتوزو المستقيل من منصبه بعد فشل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بمركز خامس في الدوري. وبرغم صعوبة المهمة مع فريق حمل لقب الدوري 18 مرة، آخرها عام 2011، لا يخفي بيولي أهدافه ويقول «طموحنا هو أن نصارع لحجز بطاقة إلى مسابقة دوري الابطال الاوروبي (في الموسم المقبل)» في اشارة إلى تأخر ميلان عن آخر مركز مؤهل للمسابقة القارية بفارق أربع نقاط فقط. في المقلب الآخر، تتلخص مهمة رانييري مع سمبدوريا بـ «إنقاذ» فريق مدينة جنوى صاحب المركز العشرين الأخير في الترتيب بعد بداية موسم كارثية مع فوز يتيم في سبع مباريات، وتخلفه بفارق 16 نقطة عن المتصدر يوفنتوس، ونقطتين خلف غريمه التقليدي جاره جنوى صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير.

