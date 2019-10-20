دوليه

استعاد غرناطة توازنه وانتزع المركز الثاني مؤقتا بفوزه على ضيفه أوساسونا 1-0 أول من امس في المرحلة التاسعة من بطولة إسبانيا.وسجل البرتغالي دومينغوس دوارتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38. وعاد غرناطة، مفاجأة بداية الموسم، إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام مضيفه ريال مدريد 2-4 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الخامس هذا الموسم رافعا رصيده إلى 17 نقطة.

في المقابل، مني أوساسونا بخسارته الثانية هذا الموسم فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا بانتظار باقي مباريات المرحلة.ويلعب اليوم ألافيس مع سلتا فيغو، وريال سوسييداد مع ريال بيتيس، وإسبانيول مع فياريال، وأتلتيك بلباو مع بلد الوليد، وإشبيلية مع ليفانتي.