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فرانكفورت أكرم وفادة ليفركوزن


أكرم إينتراخت فرانكفورت وفادة ضيفه باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة أول من امس في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني. ويدين إينتراخت فرانكفورت بفوزه إلى البرتغالي غونزالو باسيينسيا الذي سجل هدفين في الدقيقتين 4 و16 من ركلة جزاء رافعا رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم، والهولندي باش دوست (80).
وهو الفوز الرابع لإينتراخت فرانكفورت هذا الموسم فرفع رصيده إلى 14 نقطة وارتقى إلى المركز السابع مؤقتا بفارق الاهداف أمام الأهداف أمام باير ليفركوزن الذي مني بخسارته الثانية هذا الموسم فتراجع إلى المركز الثامن مؤقتا بانتظار باقي نتائج مباريات المرحلة.


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