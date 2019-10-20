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دوليه

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ماتيب جدد عقده


مدد نادي ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي أول من امس عقد مدافعه الكاميروني جويل ماتيب.وكان عقد ماتيب ينتهي في ختام الموسم الحالي، لكنه فضل وضع مستقبله بين يدي مدربه الألماني يورغن كلوب.ولم يكشف ليفربول عن مدة عقد ماتيب الجديد، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن قطب الدفاع سيبقى في أنفيلد حتى عام 2024.
وقال ماتيب (28 عاما) لموقع ليفربول على الإنترنت «إنه شعور رائع أن أكون جزءا لفترة أطول مع النادي. عندما تكون في الداخل، فإنك تشعر حقا بمدى حجم النادي».وأضاف «لدينا فريق شاب وموهوب وأعتقد أن كل واحد منا جائع (للألقاب). لقد رأينا كيف يمكننا الفوز بشيء ونريد أن نشعر به مرة أخرى».ولفت إلى أنه «ما زال هناك الكثير من الأشياء التي يتعين علينا تحقيقها. أنت لا تعرف أبدا كيف ينتهي الأمر، عليك فقط العمل بجد وبذل قصارى جهدك. ثم سنرى».وتابع «إنه لشرف لي أن أكون جزءا من النادي، يسعدني أن يعتقد الناس أنني قد قمت بعمل جيد ويريدون الاحتفاظ بي».


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