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جدد مان يونايتد الإنكليزي عقد لاعبه الشاب ماسون غرينوود حتى عام 2023 مع امكانية التمديد لسنة أخرى.

وأصبح غرينوود (18 عاما) أصغر لاعب يبدأ مع التشكيلة الأساسية ليونايتد في عصر الدوري الإنكليزي الممتاز عندما واجه كارديف في مايو الماضي.وقال غرينوود لموقع يونايتد على الانترنت «بعد أن كبرت كمشجع لفريق مان يونايتد، أصبحت ألعب الآن للفريق الأول إنه بمثابة حلم تحول لحقيقة.»ويعد قرار غرينوود بالتعهد بمستقبله مع يونايتد بمثابة دفعة قوية في موسم صعب شهد أسوأ بداية للفريق منذ 30 عاما. وبدأ غرينوود مع يونايتيد منذ أن كان في السابعة من عمره، ويعتقد سولسكاير أنه قادر على مواصلة التقدم ليصبح مهاجم من الدرجة الأولى في أولد ترافورد. وقال سولسكاير «نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزه. في هذه السن المبكرة، لديه بالفعل سرعة وذكاء كبيرين وهو مثال للاعب القادر على إنهاء الهجمات داخل المرمى».وأضاف «منذ انضمامه إلى الفريق الأول، أثار إعجاب الجميع لديه كل الصفات ليصبح لاعبا كبيرا. وبدون شك أن مستقبلا ممتازا أمامه».