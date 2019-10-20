دوليه

قدم البلغاري كراسيمير بالاكوف اول من أمس استقالته من مهامه مدرباً لمنتخب بلاده بعد الهزيمة القاسية 0-6 أمام نظيره الإنكليزي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا 2020 والتي طغت عليها اساءات عنصرية أثارت عاصفة من الاحتجاجات.

وطغت التحية النازية و«صيحات القردة» على المباراة التي أقيمت في صوفيا الإثنين، ما أدى الى إيقافها مرتين خلال الشوط الأول وأدت إلى استقالة رئيس الاتحاد المحلي. وقال بالاكوف الذي تولى تدريب المنتخب في مايو الماضي، إنه تقدم باستقالته خلال اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد البلغاري لكرة القدم، لافتا إلى أنه أخبرهم (اللجنة التنفيذية) إنه إذا كان هو مشكلة كرة القدم البلغارية «فسأسلم استقالتي ولا مجال للتراجع». واضاف «اتمنى الحظ للمدرب القادم لأن الوضع ليس وردياً على الإطلاق... الحوادث العنصرية خلال المباراة مع إنكلترا كانت القشة الأخيرة».ولم تفز بلغاريا في المباريات السبع التي خاضتها في التصفيات الأوروبية إذ خسرت في أربع وتعادلت ثلاث مرات، وتحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى. وقدم بالاكوف (53 عاما) نجم بلغاريا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، بعد المباراة بيان اعتذار من لاعبي من انكلترا.وأعلن مكتب المدعي العام في صوفيا الخميس توجيه الاتهام لشاب في الثامنة عشرة من العمر، بإثارة «الشغب الخطير»، حيث يواجه خطر عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وتغريم خمسة آخرين، بينهم قاصر، ومنعهم من دخول الملاعب، لقيامهم بتصرفات عنصرية في المباراة.