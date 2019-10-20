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دوليه

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سيتي مستاء من إعادة جدولة مبارياته


عبّر نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الانكليزي في الموسمين الماضيين عن إستيائه من إعادة جدولة مبارياته، حيث سيلعب مباراتين في نهاية السنة في أقل من 48 ساعة معتبراً أنه تم المس بالنزاهة الرياضية للدوري المحلي.
وتم نقل مباراة سيتي وولفرهامبتون من جولة الـ «بوكسينغ داي» إلى 27 ديسمبر، ما يمنح «سيتيزينز» أقل من يومين للتحضير للمباراة التالية على أرضه امام شيفيلد يونايتد المقررة في 29 منه.
ويشتهر الدوري الإنكليزي بتقليد تاريخي متمثل بجولة الـ «بوكسينغ داي» التي تقام مبارياتها في اليوم التالي لعيد الميلاد، في وقت تتوقف فيه الدوريات الأخرى.كما أن تعديل مباراة وولفرهامبتون يعني أن رجال المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو سيحصلون على 24 ساعة للراحة اقل، عندما يحلون ضيوفا على متصدر الدوري ليفربول في 29 ديسمبر. وعبّر عمر بيرادا رئيس عمليات التشغيل في سيتي عن مخاوفه من إعادة برمجة المباريات في حديث لصحيفة مانشستر، بالقول «تتطلب مباريات الدوري الانكليزي الممتاز تحديات جسدية وبدنية كبيرة، وليس من المثالي أن تخوض مباراتين في أقل من 48 ساعة لأنه لا يمنح اللاعبين الوقت الكافي للتعافي بشكل صحيح».وتابع «نحن بحاجة أيضاً للتأكد من أننا نحمي رفاهية اللاعبين، ونزاهة الرياضة في الدوري ونوعية المنتج»، مضيفا «أجرينا حوارا مفتوحا مع الدوري لدراسة خيارات أخرى، ولكن في النهاية، علينا أن نلتزم بالأوقات والمواعيد المبرمجة التي عرضت علينا».


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