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«سلة الأبيض» إلى المغرب


غادر وفد فريق كرة السلة في نادي الكويت إلى المغرب فجر اليوم للمشاركة في بطولة الأندية العربية التي ستقام هناك خلال الفترة من 21 إلى 31 اكتوبر الحالي. ويشارك في البطولة 14 فريقا هم فضلا عن نادي جمعية سلا المغربي مستضيف البطولة، الاتحاد السكندري المصري بطل النسخة الماضية، ومواطنه الجزيرة، بيروت اللبناني، أهلي سداب العماني، الريان القطري، الالماني السوداني، سطاولي الجزائري، خدمات البرج الفلسطيني، الرفاع البحريني، أهلي طرابلس الليبي، الاتحاد المنستيري التونسي، والجيش الملكي كممثل ثان للمغرب، إلى جانب الأبيض.


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