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هنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الفارس علي الخرافي بمناسبة فوزه بجائزة اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية (أنوك) لأفضل رياضي في آسيا لعام 2019 تقديرا لانجازاته في مجال رياضة الفروسية.جاء ذلك عبر تغريدة للغانم على حسابه الشخصي كتب فيها: «خالص التهاني للفارس البطل علي الخرافي بمناسبة حصوله على جائزة أفضل رياضي بالقارة الآسيوية - عن دورة الألعاب الآسيوية (جاكرتا 2018) .. بمثل هؤلاء الأبطال نفخر».

من جهة أخرى، أشاد الغانم بلاعب القادسية والأزرق السابق عبدالرحمن الموسى وما قدمه طوال مشواره الرياضي مع الأندية والمنتخبات الوطنية التي مثلها، وخلال استقباله للاعب بمناسبة مهرجان اعتزاله طالب الغانم الموسى ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة من اجل خدمة الكرة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه إلى العمل الإداري أو الفني سواء من خلال ناديه او أي نادٍ آخر مستفيدا من خبرته الطويلة في الملاعب.

بدوره قدم الموسى الدعوة إلى الغانم لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام برعاية رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد وذلك على هامش المباراة التي القادسية مع الكويت يوم 25 اكتوبر

الحالي في بطولة الدوري الممتاز.

من جانب آخر، أشاد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بتتويج الفارس علي الخرافي بالجائزة.وقال الجبري اول من أمس ان فوز الخرافي بجائزة «أنوك» باعتباره افضل رياضي في آسيا لعام 2019 هو انجاز غير مسبوق ويحسب للكويت على مستوى اسيا ويؤكد ان لديها طاقات ورياضيين مميزين وذوي قدرات كبيرة.واضاف ان مشوار الخرافي الرياضي الذي حقق من خلاله العديد من البطولات وتتويجه الاخير بهذة الجائزة يعد حافزا للرياضيين الكويتيين على بذل المزيد من الجهد والتدريب المتواصل لتحقيق المراكز المتقدمه في مختلف البطولات.

