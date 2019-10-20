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أنقذ الليبي السنوسي الهادي فريقه العربي من تلقي الخسارة الثانية في الدوري الممتاز، عندما سجل هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أمام الشباب في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ملعب الأخير وانتهى بنتيجة 1-1، بعد أن تقدم الشباب عبر أحمد الزنكي في الدقيقة 74. وحصد العربي نقطته الثانية بعد مرور 3 جولات من الدوري الممتاز، فيما رفع الشباب رصيده إلى 4 نقاط. وواصل العربي نتائجه المتواضعه رغم إعفاء مدربه الإسباني خوان مارتينيز من منصبه وإسناد المهمة إلى مدرب فريق الشباب (تحت 20 عاماً) البوسني داركو نيستروفيتش، ولم يظهر بالصورة المطلوبة، بل كان قريباً جداً من خسارة مستحقة، خصوصاً أن الشباب كان الطرف الأفضل وسنحت له أكثر من فرصة لم يستغلها مهاجموه. وكان العربي تعادل في الجولة الأولى مع السالمية 3-3، ثم خسر أمام القادسية 0-2، الأمر الذي دفع الإدارة إلى تغيير المدرب، لكن الأمور لم تتحسن في مباراة الأول من أمس، فغابت الخطورة عن هجمات الأخضر وانحصر اللعب في وسط الملعب مع التحفظ الدفاعي للشباب الذي اعتمد مدربه خالد الزنكي على الهجمات المرتدة.

وبعد شوط أول سلبي في كل شيء، كاد الشباب أن يفتتح التسجيل في مناسبتين في الشوط الثاني، الاولى بعد تمريرة من علي جوهر وصلت إلى علي فورد الذي هيأها إلى الغاني فنسنت أتينغا لكن الأخير لم يصل إلى الكرة في الوقت المناسب، والثانية عبر انطلاقة من السنغالي النشيط إبراهيما غاي الذي مرر كرة عرضية تابعها الزنكي والمرمى خالي لكنها ذهبت خارج المرمى. وجاء الهدف الشباب بعد أن مرر البديل محمد زنيفر كرة إلى الزنكي الذي انطلق بها وتجاوز عيسى وليد وسدد في المرمى مفتتحاً التسجيل في الدقيقة 74.

وأجرى مدرب العربي تبديلين الأول اضطراري لاصابة أحمد رحيل الذي ترك مكانه للاسباني راؤول، أما التبديل الثاني فكان دخول الشاب بندر السلامة مكان السوري يوسف قلفا. ورغم ذلك لم يستطع العربي تهديد مرمى حارس الشباب سلمان ميرزا حتى جاءت الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عندما انبري السنوسي لركلة حرة وسددها على يسار الحارس منقذاً فريقه من الخسارة. وفي مباراة ثانية في الجولة ذاتها، تعادل النصر مع اليرموك 2-2 في مباراة شهدت طرد لاعب النصر خالد شامان في الشوط الأول، ولاعب اليرموك فهد الحمدان في الشوط الثاني. وتقدم النصر عبر الغيني نابي سوماه (32) والسعودي تيسير الجاسم (45)، وعاد اليرموك بواسطة الكاميروني جوزيف يانيك (56 من ركلة جزاء) والتوغولي دوف وومي (72).وتختتم منافسات الجولة بلقاء السالمية وكاظمة في 07:00 مساء اليوم على ستاد صباح السالم.

