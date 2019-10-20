محلية

أقر مدير فريق العربي أحمد النجار بأن «الأخضر يمر بحالة صعبة وغير طبيعية»، بعد التعادل المخيب 1 1 مع الشباب أول من أمس على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، وقال في تصريحات تلفزيونية ان الفريق ينتقل حالياً من قيادة فنية الى أخرى والموسم لايزال في بدايته ولا أحد يريد الوصول الى هذه المرحلة. وافاد بأن صفحة المدرب الاسباني خوان مارتينيز طويت وان الأخضر سيتعدى هذه الأزمة، مشيرا الى ان العربي بدأ مشواره مع المدرب البوسني داركو نيستروفيتش في كأس الاتحاد «التنشيطية» وهناك انسجام تام بين المدرب واللاعبين في التدريبات ، لكن المدرب يحتاج الى المزيد من المباريات الرسمية بعد خوض الأولى امام الشباب في الدوري.

وابدى عدم رضاه عن النتيجة والمستوى الذي قدمه العربي، مضيفا: «لايرضينا التعادل مع الشباب الذي جاء في اللحظات الاخيرة من الوقت بدل الضائع ومن كرة ثابتة.. وفي الوقت نفسه لانريد ان نظلم الشباب الذي قدم مباراة كبيرة ولديه لاعبون جيدون وكان بامكانه ان يسجل اكثر من هدف ويخرج فائزاً». وعن غياب البرازيلي ماريون سيلفا اوضح انه يعاني من اصابة في العضلة الخلفية منذ اسبوع وسيكون مع الفريق في اقرب وقت بعد ان يتعافى تماماً من اصابته.

