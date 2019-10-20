محلية

تألق المنتخب الوطني لكرة الصالات وحجز بطاقته في نهائيات كأس آسيا (تركمانستان 2020) اثر فوزه على نظيره العراقي 4 - 1 اول من امس.وجاء تأهل «أزرق الصالات» بعد ان رفع رصيده الى تسع نقاط متصدرا المجموعة الاولى في التصفيات الاسيوية المقامة في البحرين محققا فوزه الثالث على التوالي بما ضمن وصوله الى النهائيات قبل الجولة الاخيره من البطولة.

واحرز اهداف «أزرق الصالات» في اللقاء الذي اقيم بمدينة خليفة الرياضية كل من احمد الفارسي (هدفان) وعبدالرحمن المسبحي (هدف) ويوسف الخليفة (هدف).وقدم المنتخب الوطني مستوى «فنيا كبيرا ورائعا» في المباراة لينجح في خطف بطاقة التأهل.وشهدت المباراة حضورا جماهيريا لافتا لدعم ومؤازرة الازرق في البطولة.

فيما اشاد مدير المنتخب حسين حبيب بالاداء المتميز والمستوى الفني الكبير الذي قدمه اللاعبون في البطولة.وقال ان الجماهير الكويتية الحاضرة لمؤازرة الازرق في البطولة لها دور كبير برفع معنويات اللاعبين داخل الملعب.وفي منافسات المجموعة الثانية تغلب منتخب عمان على نظيره القطري بنتيجة 3 - 0 بينما فاز منتخب لبنان على نظيره السعودي 2 - 1. ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني مباشرة إلى البطولة التي ستقام في تركمانستان في عام 2020 فيما سيلعب ثالث المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية مباراة لتحديد المتأهل الخامس عن منطقة (غرب آسيا).وتضم المجموعة الاولى كلا من الكويت وفلسطين والامارات والعراق والبحرين فيما تضم المجموعة الثانية كلا من لبنان وقطر والسعودية وعمان، فيما تستمر التصفيات حتى يوم بعد غد.

