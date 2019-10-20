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يتمسك المنتخب الوطني لكرة اليد بفرصه في التأهل الى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» عندما يواجه منافسه الكوري الجنوبي في 04:00 مساء اليوم على صالة نادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية، فيما تلتقي البحرين مع ايران في 06:00 مساء ضمن المجموعة عينها.

واستهل «أزرق اليد» مشواره في التصفيات بالخسارة امام نظيره البحريني 21 - 26 اول من امس، وبات بحاجة الى الفوز على كوريا الجنوبية اليوم وايران بعد غد على امل مواصلة الطريق نحو بلوغ «الأولمبياد» وان كانت المهمة صعبة على اعتبار انه سيواجه اقوى منافسيه في القارة. وكان «أزرق اليد» بدأ الشوط الاول بشكل قوي حيث استطاع السيطرة على مجرياته وتسجيل فارق وصل الى ثلاثة اهداف لكن مع اقتراب الشوط من نهايته فقد السيطرة على اللعب ليخسر هذا الشوط بنتيجة 10 - 12.ومع بداية الشوط الثاني حاول المنتخب العودة الى المباراة ومجاراة نظيره البحريني الا ان عدم التوفيق في انهاء الهجمات حال دون دخول لاعبي الازرق الى اجواء هذا الشوط الذي انتهى بنتيجة 21 - 26.

وقال مدير «أزرق اليد» فهد الهاجري عقب انتهاء المباراة ان خسارة المنتخب تأتي لعدة اسباب منها فترة الايقاف السابقة للرياضة الكويتية اضافة الى قلة خبرة اللاعبين في مثل هذه المباريات التي تحتاج لتركيز مستمر.واوضح الهاجري ان لاعبي المنتخب استطاعوا مجاراة نظرائهم البحرينيين الذين يشاركون في هذه التصفيات بعد مشاركتهم في بطولة كأس العام لكرة اليد مشيرا الى ان معدل اللياقة البدنية وقلة خبرة المنتخب الكويتي كانت الفارق بنتيجة المباراة.

وكانت المباراة الاولى في المجموعة الثانية شهدت فوز المنتخب الايراني على منافسه الكوري الجنوبي 28 - 27.

