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عبر النادي البحري عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققها منتخب الدراجات المائية في منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم 2019 التي نظمها الاتحاد العالمي للدراجات المائية في بحيرة ليك هافاسو بولاية أريزونا الاميركية، اذ احرز المنتخب خلال البطولة 7 ميداليات بواقع ذهبيتين و 3 فضيات وبرونزيتين . وحظي وفد المنتخب باستقبال مميز لدى وصوله البلاد اول من امس قادما من الولايات المتحدة الاميركية بعد اختتام مشاركته الناجحة، وكان في استقبال وفد المنتخب رئيس النادي البحري فهد الفهد وأمين السر العام خالد الفودري وعدد من مسؤولي النادي الى جانب اهالي اللاعبين والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في «زين الكويت» وليد الخشتي ، وممثل بيت التمويل الكويتي محمد العوضي.وأشاد الفهد بالإنجازات السنوية الكبيرة التي يحققها أبطال الدراجات المائية ، مشيرا الى أن انجاز هذا العام جاء متزامنا مع احتفالات الكويت بأسرها بالعودة الميمونة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد إلى أرض الوطن سالما معافى.

فيما أفاد المدير الفني للمنتخب عبدالوهاب العمر أن أبطال الكويت حققوا المراكز الأولى في جميع الفئات التي شاركوا فيها، مؤكدين حضورهم القوي في هذا المحفل الدولي.

