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يبدأ منتخب كرة السلة في 07:00 مساء اليوم تدريباته على صالة نادي الكويت استعدادا للبطولة الخليجية التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبل. ويقود تدريبات «أزرق السلة» المدرب التونسي عادل التلاتلي الذي تعاقد معه الاتحاد لقيادة الفريق في البطولة التي يسعى من خلالها الأزرق إلى تدشين عودته للمشاركات الخارجية بعد رفع الايقاف، بأفضل صورة ممكنة عبر المنافسة على لقب البطولة. وسيدخل الفريق في معسكر داخلي اعتبارا من الغد حيث ستكون هناك تدريبات على فترتين صباحية ومسائية لغاية موعد المغادرة إلى المعسكر التدريبي في تركيا خلال الفترة من 2 إلى 18 نوفمبر حيث سينتظم بعدها أيضا في معسكر داخلي حتى موعد البطولة.

ويأمل الجاهزين الفني والاداري أن يلتزم اللاعبون بالبرنامج الاعدادي للبطولة الذي تم وضعه بعناية من أجل تهيئة اللاعبين بأفضل شكل وإيصالهم لأعلى مستوياتهم قبل انطلاق البطولة.

وكان رئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي أكد في وقت سابق جاهزية اتحاده لاستضافة البطولة وقال أن اعضاء الاتحاد كثفوا الاستعدادات من خلال تنظيم اجتماعات اسبوعية لمتابعة أخر التجهيزات لاستضافة بطولة تليق بسمعة كرة السلة الكويتية خصوصاً أن هذه البطولة تعتبر الاولى التي تستضيفها البلاد بعد الايقاف الخارجي الذي استمر قرابة 5 اعوام.

ووجه العنزي شكره وتقديره للهيئة العامة للرياضة على تذليلها جميع العقبات التي تواجه الاتحاد في سبيل الوصول إلى أفضل جاهزية قبل البطولة، وقال :»نتمنى أن نستقبل الاشقاء الخليجيين في بلدهم الثاني الكويت بأفضل صورة ممكنة وأن ننظم بطولة ناجحة تقدم من خلالها الفرق المشاركة أفضل المستويات».

وشكل الاتحاد اللجان العاملة في البطولة والتي بدأت في ممارسة عملها عبر التجهيز لاستقبال اسماء الوفود المشاركة وتجهيز مقار اقامة الفرق والصالات التي ستتدرب عليها المنتخبات بالإضافة إلى جميع الامور التنظيمية الآخرى.

