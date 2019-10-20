محلية

استبشرنا خيراً برفع الإيقاف الرياضي... هذه الأزمة التي جعلت بعض أفضل الرياضيين يبتعدون عنها بسبب تسييسها وتحزيبها والاستفادة منها لشخصيات محددة يدارون ممن يدير الرياضة في السابق وفي الوقت الحالي، إلا ان ما نتج من رفع الايقاف بعض الايجابيات التي كنا نتوقعها مثل تعديل اللوائح والقوانين الرياضية وإعطاء القطاع الأهلي القوة الإدارية والقانونية لإدارة نفسها من غير أي تدخل حكومي .... الخ . وكان أيضا من نتاج رفع الإيقاف ظهور ألعاب رياضية جديدة سواء كلجان باللجنة الأولمبية أو كأندية متخصصة لبعض الرياضات الجديدة وتم إشهار أنديتهم ورصد ميزانيات لمزاولة أنشطتهم من غير أن يكون لهم موقع أو مكان خاص لمزاولة ألعابهم بالإضافة إلى قلة عدد المزاولين لهذه الألعاب الذين أتوا بهم في البداية لكي يثبتوا بأن هناك مزاولين للعبة وفي الحقيقة قولهم أو لا نعلم مدى صدقهم كممثلي مسرح أو سينما (مثال: لعبة البادمنتون).

فأرجو ممن يملك القرار في شأن هذه الهيئات الرياضية الجديدة أن يكونوا جادين في التعامل مع أي ناد جديد لا يعمل بجدية وأن يسحبوا منهم ما حصلوا عليه من صلاحيات وتراخيص وميزانيات وأن يعيدوا النظر بطريقة إشهار الأندية المتخصصة الجديدة فالطبع ستواجه هذه الأندية الجديدة مشكلة المنشآت التي يعاني منها بعض الألعاب الرياضية العريقة في الكويت (كرة اليد) التي حققت إنجازات رياضية للكويت. رسالة أوجهها إلى مجلس إدارة هيئة الرياضة التي وافقت على إشهار هذه الأندية . هل وصلت الرسالة؟...

والله من وراء القصد .

