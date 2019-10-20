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ثمن أمين السر العام للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عيسى حمزة الدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد ناصر الصباح والهيئة العامة للرياضة برئاسة د. حمود فليطح من أجل مشاركة الكويت في دورة الألعاب الأولى لرياضة السيارات التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 30 أكتوبر الحالي حتى 3 نوفمبر المقبل.

وقال حمزة: « التقيت بالشيخ فهد ناصر الصباح، وقدمت له تهاني النادي بعودة صاحب السمو امير البلاد سالماً معافى من رحلة العلاج، كما وجهت له دعوة رسمية من النادي الدولي للسيارات لحضور منافسات دورة الألعاب الأولى لرياضة السيارات».

وأضاف: «وعدنا الشيخ فهد ناصر الصباح بحضور المنافسات وأكد تقديم اللجنة الأولمبية كل الدعم من أجل مشاركة ناجحة للنادي الذي يمثل الكويت في هذه البطولة».

وتابع حمزة: «نقدر الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الاولمبية الكويتية وحرصها على عودة الكويت للمشاركة في كل البطولات العالمية، بل ورغبتها في استضافة مثل هذه الأحداث العالمية على أرض الكويت».

كما أشاد حمزة بموقف مدير الهيئة د. حمود فليطح ونائبه د. صقر الملا اللذين وعدا بتذليل كل العقبات التي تواجه النادي، وحرصهما على أن تكون المشاركة في هذا الحدث العالمي ناجحة، مؤكداً أن النادي الدولي الكويتي يقدر هذا الدعم الكبير من قبل مسؤولي الهيئة ويسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية تساهم في رفع علم البلاد في هذا المحفل العالمي.

وأضاف حمزة أن النادي يواصل استعداته من أجل مشاركة ناجحة، لافتاً إلى أنه التقى مع المتسابقين المشاركين في الدورة وحثهم على بذل الجهود من أجل رفع اسم الكويت، كما استمع إلى متطلباتهم ونقل لهم حرص الهيئة العامة للرياضة على دعمهم وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

وقال حمزة إن الاستعدادات تجري على قدم وساق لتجهيز المتسابقين الذي سيشاركون في منافسات الدورة، لافتاً إلى أن مشاركة الكويت بصفتها الدولة العربية الوحيدة في هذا الحدث العالمي يزيد من إصرار اللاعبين على تحقيق نتائج مشرفة.

وأضاف أن البطولة تمثل «فرصة ذهبية» للمتسابقين من أجل منافسة مجموعة من أبطال السباقات من مختلف الدول، لافتاً إلى أن هذه البطولة تختلف عن كل بطولات المحركات لأن المتسابقين يمثلون الدولة ولا يمثلون الشركات الراعية.

وأوضح: «فكرة البطولة جاءت لتكون شبيهة بدورة الألعاب الأولمبية، لتمثل تجمعاً للسائقين في 6 رياضات مختلفة»، مشيراً إلى أن للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية طرح فكرة استضافة النسخة المقبلة من البطولة وهي فكرة لاقت استحسان الهيئة العامة للرياضة.

وتشتمل الدورة على 6 رياضات هي: جي تي 3، وفورمولا 4، وتورنغ كار، ودريفتنغ، وكارتنغ سلالوم، والديجيتال، وتقام السباقات والتجارب على حلبة فالياونغا في شمال العاصمة الإيطالية روما.

ويمثل الكويت في البطولة كل من: خالد المضف وزيد أشكناني في فئة الجي تي، وسالم النصف في فئة التورينغ، وعلي مخصيد في الدرفتنغ، ومحمد النصف في الفورمولا 4، ومرشد المرشد وحصة الفارس في الكارتنغ سلالوم، وراشد الرشدان في الديجيتال.

وأتت فكرة تنظيم دورة ألعاب رياضة المحركات على غرار دورة الألعاب الأولمبية، إيماناً من الاتحاد الدولي بدوره في تطوير رياضة المحركات في العالم، وتنظيم فعاليات من شأنها أن تطور اللعبات والمتسابقين وتشجع أجهزة الدولة على المشاركة في صنع مستقبل رياضة المحركات بالعالم في الوقت ذاته، مع الاهتمام بالحضور الجماهيري العالمي والنقل الإعلامي المكثف من جميع الدول المشاركة في الدورة. كما تعتبر الدورة فرصة فريدة للسائقين من أجل المنافسة بفريق يحمل اسم بلدانهم والفوز بالميداليات كما يحدث في الألعاب الأولمبية من خلال مشاركة مميزة من أبطال رياضات المحركات في العالم. كما تمثل الدورة فرصة للقائمين على رياضة المحركات في كل دولة لاختيار أبطالاً يمثلون فريقهم الرسمي في هذه الألعاب، على أن تكون المشاركة هي الخطوة الأولى لتعرف المتسابقين على البطولات العالمية وطبيعتها والتخطيط للمشاركة فيها.

