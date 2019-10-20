دوليه

يشهد فندق كراون بلازا في 07:00 مساء اليوم، حفل الافتتاح الرسمي لبطولة آسيا الخامسة والعشرين للبولينغ التي تستضيفها الكويت للمرة الاولى في تاريخها والتي تشهد مشاركة 27 دولة وتختتم 30 أكتوبر الحالي، تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وينوب عن سمو رئيس مجلس الوزراء في حضور حفل الافتتاح وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري. ويشهد الحفل حضور شخصيات رياضية محلية ودولية، بينها رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي ورئيس نادي البولينغ الشيخ طلال المحمد، اضافة الى رؤساء اتحادات آسيوية مشاركة في البطولة.

ويستمر الحفل ساعة واحدة ويبدأ بالسلام الوطني الكويتي ويتبعه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم نبذة عن حياة سمو أمير البلاد، ليبدأ بعدها دخول طابور عرض الدول المشاركة. ويلقي الشيخ طلال المحمد الذي يترأس اللجنة المنظمة العليا للبطولة كلمة له، بمناسبة الافتتاح، ليتلو بعدها الحكام واللاعبون القسم، ثم يعلن ممثل راعي البطولة الانطلاق الرسمي للحدث الآسيوي، ويتبعه انصراف طابور العرض.

وسيستمتع الحضور بحضور طوابير عرض اولها «الهندي» لفرقة مياس، ثم «كاتس برودكشن» و»الصيني» لفرقة مياس ايضا، واخيرا عرض حب الكويت، ليختتم الحفل عقبه.

وكانت فعاليات البطولة صباح امس بالاجتماع الخامس والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي للبولينغ ثم تسجيل الكرات الرسمية ووصول آخر الوفود المشاركة، سيكون اليوم الاحد حافلا، اذ يشهد في الساعة التاسعة صباحا اجتماع مدراء المنتخبات ويتبعه تزييت الخطوط وصيانة المسارب، على ان تنطلق التدريبات الرسمية للمجموعتين الاولى والثانية، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

واكدت 27 دولة مشاركتها حتى الآن في البطولة وهي: أفغانستان (7 لاعبين ولاعبات)، أستراليا (12)، البحرين (6)، الصين (12)، مصر (8)، هونغ كونغ (9)، الهند (9)، إندونيسيا (11)، إيران (6)، العراق (4)، اليابان (6)، الأردن (6)، كازاخستان (5)، كوريا الجنوبية (12)، الكويت (12)، مكاو (6)، ماليزيا (12)، عُمان (6)، باكستان (6)، الفلبين (12)، قطر (6)، السعودية (6)، سنغافورة (12)، تايوان (12)، تايلند (12)، الإمارات (6) وأوزبكستان (7). ومن المعلوم ان مصر تعد عضوا في الاتحاد الآسيوي، لعدم وجود اتحاد أفريقي للعبة.

وفي حين تشهد البطولة مشاركة 154 لاعبا و74 لاعبة، فإن جميع الدول المشاركة ستتنافس في مسابقات الرجال و16 منها في مسابقات السيدات. وتعتبر هذه الاعداد المشاركة، الاكبر في تاريخ البطولة التي تنطلقت في سنغافورة العام 1970.

وتتنافس الدول الآسيوية في البطولة الحالية على 12 ميدالية ذهبية لدى الرجال والسيدات في 6 فئات هي: الفردي، الزوجي، الثلاثي، الفرق، المجموع العام والاساتذة (الماسترز).

