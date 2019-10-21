مال وأعمال

قالت دراسة تحليلية حكومية أن بيع الشركات العامة غير العاملة في القطاع النفطي سيرفع عن كاهل الدولة عبء إدارتها وتمويل استثماراتها الرأسمالية وتحمل خسائرها التشغيلية «ان وجدت»، ما سيعمل على توفير موارد أخـرى جديدة للخزينة العامة تتمثل في الاستفادة من ثمن بيع تلك الشركات كعائد يضاف لتقليل العجز في الموازنات من جانب ومن جانب آخر سيتحقق وفر ناتج عن الدعم الملغى المقدم لتلك الشركات المباعة والذي يمثل عائدا اقتصاديا آخر.

وقالت الدراسة التي اطلعت «النهار» على نسخة منها أن التوجه المدروس نحو الخصخصة يعنى الحصول على إيرادات جديدة سوف تنشأ من عملية بيع الشركات والأصول الحكومية الناتجة عن عملية التخصيص.

وبينت الدراسة أن الانفتاح الاقتصادي يمكن أن يساعد على خلق حركة جيدة وعائد أفضل من المحقق حاليا لجميع الأنشطة الخدمية في البلاد «فنادق، مصارف، شركات تأمين، محلات تجارية» وأن المؤسسات الوطنية بإمكانها زيادة الدخل المالي للبلاد إذا ما استطاعت أن تدير العمل على أسـس تجارية دون قيود تفرض عليها وأن مشاركة القطاعات الأخرى غير النفطية سوف تعمل على تخفيف الصدمة التي يمكن أن تنتج من انخفاض أسعار النفط على اقتصاد الدولة، مع الأخذ بعيـــن الاعتبار الدور الحقيقي للدولة الذي يكمن في وضــع السـياسـات والرقــابة على تنفــيذها والقيام بدور الحكم من أجل إعادة التوازن بينها وبـين القطاع الخاص الذي سوف يساعد على تنويع وتزايد الأنشطة الممارس لـها مـع عـدم إغفال القطاع الاجتماعي الممثل في حماية المستهلك.

ولفتت الى انه يمكن من خلال اتباع برنامج سليم لعملية التخصيص القضاء على البطالة المقنعة التي تمثل تزايد مستمر لنسبة العاملين في القطاع الحكومي حيث تزيد هذه النسبة عن 90% ما يعنى أن حوالي 50% من الميزانية مخصص للرواتب والأجور وهذا الوضع يجب ألا يستمر في ظل تبني نظام السوق الحر والخصخصة وزيادة الاستثمارات الخارجية.

يضاف الى ذلك القول بأن وجود القطاع الخاص سيساعد على نشئة إيرادات جديدة ممثلة في الضرائب والجمارك وهما من الإيرادات السيادية للدولة وذلك لضمان تحقيق العدالة في إعادة توزيـع الدخل القومي ومن ناحية أخرى لإعادة التوازن في ميزانية الدولة ومعالجة مشكلة العجز والتضخم في القطاع الحكومي والعمل على توفير البدائل لزيادة الإيرادات وتوزيع قوة العمل الكويتية وتدريبها للمساهمة في زيادة الإنتاجية.

وقالت الدراسة إن التخصيص سوف يؤدي إلى: وجـود طـفرة في نشـاط أسـواق رأس المال ومعالجة ضعف الجوانب التشريعية والقانونية للأسواق الأولية وتوسيع قاعدة الملكية والمشاركة وخلق روح التنافس وتنويع مصادر الدخل القومي والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية وترشـيد الإنفاق العـام والسـيطرة على زيادة أبواب الميزانية ومنع الاحتكارات وإعادة ترتـيب وتنظيم الهيكل الإداري وإزالة التداخل في الاختصاصات وخلق الحافز لدى المواطنين لترك العمل الحكومي والاتجاه للعمل بالقطاع الخاص.

