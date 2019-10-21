مال وأعمال

أظهرت أرقام حكومية عن غياب الانجاز لبرنامج استدامة المالية الذي تنفذه وزارة المالية خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، حيث لم تحقق الحكومة أي إنجاز يذكر في مشروع تطوير الإدارة الضريبية أو مشروع إعادة تنظيم أملاك الدولة وإدارتها خلال تلك الفترة.

ووفق نسب الإنجاز، فإن مشروع تطوير الإدارة الضريبية ظل على نفس مستويات الانجاز التي تحققت خلال 2018/2019 عند مستوى 79.9 في المئة، فيما بلغت نسبة انجاز تطوير أملاك الدولة عند مستوى 58.5 في المئة.

وقد رصدت الحكومة حوالي 3.3 ملايين دينار للمشروعين، ولم يشهد الانفاق خلال تلك الفترة أي تطورات تذكر في هذا المجال.

ويهتم هذا البرنامج بمعالجة الخلل الهيكلي في المالية العامة والناتج عن هيمنة الإيرادات النفطية من جانب، وتضخم بند النفقات الجارية من جانب آخر. لذا فقد وضعت الحكومة ضمن أولوياتها العمل على استدامة المالية العامة من خلال إصلاح الهيكل المالي حتى تتمكن الدولة من تنفيذ خططها التنموية باستقرار بعيدا عن تقلبات أسعار النفط وبدون معوقات لتوفير الاعتمادات المطلوبة في توقيتاتها.

وتستهدف الكويت العمل على تعزيز ايراداتها من خلال زيادة إسهام القطاع الخاص في خطط التنمية والعمل على تقديم المزيد من المحفزات الايجابية التي تدعم تلك التوجهات على المدى البعيد في ضوء تذبذب أسعار النفط واستمرار وتيرة عجز الميزانية العامة للدولة وارتفاع النفقات.

