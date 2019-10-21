مال وأعمال

تجاوزت مكاسب البورصة حاجز الـ 300 مليون دولار خلال الـ 20 يوماً المنتهية في أكتوبر الحالي، بالغة 33.197 مليار دينار مقابل 32.861 ملياراً بداية الشهر، محققة بذلك مكاسب سوقية رأسمالية قدرها 336 مليون دينار ما يعادل 1.1 مليار دولار، وذلك على الرغم من التوترات السياسية التي تشهدها دول المنطقة وتذبذب أسعار النفط وغياب المحفزات على مستوى أداء الاقتصاد الكلي.

وقد اسهمت أسهم البنوك بنسبة قدرها 96.7 في المئة من إجمالي المكاسب التي تم تحقيقها، حيث استقرت أسهم البنوك السوقية الرأسمالية عند مستوى 19.5 ملياراً بنهاية تداولات أمس مقابل 19.38 ملياراً أول الشهر الحالي.

وفي سياق متصل، أنهت البورصة تداولاتها أمس على تباين، حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.51 في المئة و 0.76 في المئة على الترتيب، فيما صعد مؤشر السوق الرئيس 0.17 في المئة بفضل الصعود اللافت لسهم «عربي قابضة».

وتصدر سهم «عربي قابضة» ارتفاعات البورصة عند الإغلاق بنمو كبير نسبته 66.42 في المئة عند سعر 223 فلساً رابحاً قرابة الـ 90 فلساً، وذلك بتداول 10.9 مليون سهم بقيمة 2.13 مليون دينار، علماً بأن السهم ارتفع خلال التعاملات بنسبة تجاوزت 85 في المئة في بعض أوقات التداول.

وأشار خبراء أن سهم «عربي قابضة» رغم استهدافه، أمس، جميع المستويات السعرية إلا أنه كما ارتفع بقوة سيضرب بقوة بسبب تضخم مؤشراته الفنية وخروجه عن المسار الفني. وبينوا ضرورة تفعيل القانون بإيقاف الأسهم لبعض الوقت في حال ارتفاعها أو هبوطها بنسبة 10 في المئة، وهو المعروف بطبيعة الحال عن النظام الجديد للتداول.

